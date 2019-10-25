İSKENDER GÜNEN

Umut verdiler!

Rotasyonlu bir kadro… Son lig maçındaki ilk 11'den üç ayrı isim. Ama rotasyonlu bir kadro olmasına rağmen maçın 10 dakikalık bölümünde Krasnodar'ın baskısından sonra ilk yarı bitimine kadar rakip alanda daha fazla gözüken taraf Trabzonspor'du. Krasnodar'ın bütün atak girişimleri ise çok yetenekli bir isim olan Süleymanov ile gerçekleşti.

Sosa, gerçek bir lider! Pozisyon bilgisi ile Trabzonspor'un futbol aklı. Hem savunmaya yardımcı oldu hem de aldığı her topta oyunu şekillendirmeye çalıştı. Abdülkadir Parmak ve de Kamil Ahmet, mücadele güçlerini sahaya koyan iki isim. Fakat orta alanda pozisyon almakta yanlışları çok fazla. Hücumda Nwakaeme ilk yarıda pozitif bir oyun ortaya koydu ama 2. yarı oyundan tamamen düştü. İkinci yarı Trabzonspor'un yediği gol, Krasnodar'ı maçın başından beri atak girişimlerini bulduğu sol kenardan gerçekleşti. Novak hücumcu bir bek ama savunma tarafı zayıf. Nwakaeme de geriye yardım etmediği için Krasnodar, Trabzonspor'un sol kenarını rahatlıkla kullandı.

Bu arada Yusuf Sarı, gün geçtikçe takıma katkı yapan bir isim olma yolunda ilerliyor. Dripling özelliği olan bir isim, yalnız bu özelliğini 3. bölgede kullanması gerekmekte. Sonuç her ne kadar hayâl kırıklığı olsa da Trabzonspor'un oynadığı oyun ve ortaya koyduğu mücadele bundan sonraki maçlar için de olumlu sinyalleri barındırıyor.

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