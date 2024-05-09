İSKENDER GÜNEN

Visca Trabzon’un her şeyi

3-2'nin rövanşı. Oyun başlangıcında gördük ki Karagümrük, oyunu kendi alanında kabul etti. Kenarları ve merkezi kapattı ve hızlı hücum girişimlerinde bulunan yapıdaydı. İlk yarı 2 kez de gole yaklaştığı pozisyon buldu. Trabzonspor, ilk devrede bir türlü oyunda üstünlüğü ele alamazken hücum girişimlerinde de etkisizdi. İkinci yarı ise tempoyu artırdılar ve Edin Visca-Thomas Meunier birlikteliği öne çıktı. Trabzonspor'un bütün atak girişimlerinin odak noktası sağ kenardı. Atılan ilk gol de Meunier'nin mükemmel pasıyla Onuachu'dan geldi. 1-0'dan sonra oyunu istediği gibi yönlendirdiler. Coşkulu, arzulu bir Trabzonspor vardı sahada. Bardhi'nin pasında Fountas skoru artırırken ardından penaltı ve Umut Bozok'un dublesi geldi. Abdullah Avcı'nın oyun kurgusunda savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların büyük rolü var. Trabzonspor, defanstan çıkarken Berat iki savunmacı arasına giriyor. Mendy ya da Denswil oyun kurucu olarak öne çıkıyor. Bu da hücumda daha etkili ataklar üretmenizi sağlıyor. Dün bir kez daha gördük ki Visca bu takımın her şeyi, gerçek bir profesyonel. Gerek savunmada gerekse hücumda takıma çok büyük katkılar veriyor. Meunier ile birlikteliği hücumda çok etkili atakların ortaya çıkmasını sağlıyor. Trabzonspor adına Onuachu'nun tam da form tutmuşken sakatlanması büyük bir talihsizlikti. Çünkü final maçında ona bu takımın büyük gereksinimi var.

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