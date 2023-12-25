İki nokta önemli.şu...Öyle basit bir diplomasi girişimi değildi bu...Toplantıya Hakan Fidan ve İbrahim Kalın da katıldı;oluşturuldu.Elbette petrol sevkiyatının yeniden başlatılması ve Kuzey Irak'ta PKK'nın oluşturduğu problemler de masaya yatırıldı.Bu zirvenin terör örgütünü delirtmiş olacağını tahmin edebilirsiniz...Neden?"Yol haritası" dedim ya, bu yol doğrudan PKK'nın bölgedeki varlığını ezip geçiyor çünkü... Irak ve Türkiye eninde sonunda anlaşacaklar.Lakin terör örgütünün sırtını sıvazlayan iki ülke var:Bölgedeki pozisyonunu sürekli karanlıkta tutan ülkeye gelince, onu da biliyorsunuz:

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Uzatmadan söyleyeyim...Hesabı şu...Hem bu yolla bir dünya savaşının patlamasının önüne geçilmiş olacak; tehdit sayılan devletlerin enerjisi böyle tüketilecek...Hem de bütün coğrafyaları kapsayacak farklı çatışmalarlaBu bakımdan ABD'nin uğursuz gözünün bizim Suriye ve Irak sınırımızda olduğunu unutmamak gerekiyor.

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Şehitlerimiz var, acımız büyük...

Lakin Türkiye, eski Türkiye değil.

Dışarıda her türlü düşmanlığı hızla aşar geçeriz.

Bunu ABD, İsrail ve bölgedeki kuklaları da biliyor.

Sıkıntı içeride...

CHP'ye ana muhalefet partisi diyoruz.

Maalesef öyle bir şey yok.

Gerçekçi olup adını koymalıyız.

CHP, Türkiye'ye muhalefet partisi...

Düşünün, en son...

TBMM'nin ortak terörü kınama bildirisine bile imza atmadılar...

2010 yılından beri adım adım büyüyor bu sıkıntı...

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NOT DEFTERİ



İşte şuracıkta, pencerenin şu asude kenarında oturup okumak...

Okumak!.. Ahmet Cemil bunun üzerine neler bina etmiş, ne ümitler kurmuştu! Sanki onu kitaplarıyla rahat bırakacaklardı. Zavallı çocuk! Edip olacaksın, iştihar edeceksin, değil mi?

( H.Z. UŞAKLIGİL / Mai ve Siyah )