16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Sahnedeki denge bozulur mu?
HAŞMET BABAOĞLU
Sahnedeki denge bozulur mu?

Sahnedeki denge bozulur mu?

16.04.2024, Salı
Birbirlerinden memnun iki düşmanın kurdukları dengeyi görmeyen göz var mı?
Hiç sanmam!
Peki bu denge bozulur mu?
Nasıl?
Ne zaman?
Anlamışsınızdır...
İsrail ve İran'dan söz ediyorum...

***

Geçen yüzyılın şahit olduğu en büyük dengeye bakalım...
Soğuk savaşın danışıklı çıkar ilişkisine...
Nükleer başlıklı füzeler mi bozdu bu dengeyi? Hayır!
Küba krizi mi?
Kore Savaşı mı?
Hayır!
Dönemin en ilginç oluşumlarından "Bağlantısızlar İttifakı"nın bu iki taraftan birine; yani Sovyetler'e duyduğu ilgi bile teraziyi bozmadı.
Son ana kadar bütün krizler atlatıldı.
Onlar tepişirken çimenler ezildi; olan "sade insanlar"dan mürekkep kitlelere oldu.
Derken...
1980'lerin başıyla birlikte dünya sistemi krize girdi; ne politik saflaşmalar yürüyordu ne de ekonomik politikalar...
Sistem neoliberal politikalarda "çıkış" aramaya başlamıştı ve buna direnen Sovyetler Bloku için çanlar çalmaya başlamıştı.
Ne oldu peki?
Denge bir sıcak çatışmaya dönüşmedi elbette.
Taraflardan biri içeriden yıkılıp teslim alındı.

***

İran ile İsrail arasındaki dengeye gelince...
Her iki ülkeye de Ortadoğu'da oyun kurucu olma imkânı veren ve bu tahterevalli salınımının sonu geliyor sanki...
Zaman tıkanmış görünüyor.
İsrail abilerine "Bu işi bitirin" mesajı verip yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor artık...
Pis bir dünya bu!
Bölgede topraklarını ve nüfuzunu daha da büyütecek bir İsrail planlanıyorsa eğer...
Eski dengenin yıkılıp yenisinin kurulması gerekiyor.

***

Anglosakson hegemonyası karar verdiğinde ilk tercih İran'ın içeriden dönüştürülmesi olacaktır.
Kolay mı?
Değil...
O yüzden açık savaş yerine "savaş sopası"yla bunu yapmaya çalışacaklardır.
Ancak İran'da rejim ne zaman tökezlese, onu ayağa kaldıran savaş ortamı olmuştur; bunu da unutmayalım.

***

Ancak bu sahne hepimizi bir başka açıdan fena halde aldatıyor olabilir.
Şöyle...
Sahnede İran-İsrail kapışıyor.
Gözlerimiz oraya odaklandığında, korkarım ki, kuliste planlanan global enerji ve finans krizine kör kalacağız...
Öyle de oluyor sanırım...

***


NOT DEFTERİ
Akılsız olduklarından değil, kurnaz olmadıklarından aptal sayıyoruz insanları... Haksızlık ediyoruz. (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bayram tatilinde halk dersleri 15.04.2024 Pazartesi
Dalgıçlık zamanı... 13.04.2024 Cumartesi
Bilmiyor muyuz sanki! 12.04.2024 Cuma
Kulak ver! 11.04.2024 Perşembe
İçimizdeki karanlık... 3 Cisim Problemi 09.04.2024 Salı
Bir dünya savaşı nasıl çıkar? 08.04.2024 Pazartesi
Bahar mı gelmiş? 07.04.2024 Pazar
Haftanın notları: Psikolojik bariyer 06.04.2024 Cumartesi
‘Fabrika ayarları’ değil, günümüzün ayarları... 05.04.2024 Cuma
ABD’den iyi bir şeyler beklemek yanlışı 04.04.2024 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA