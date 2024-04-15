15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Bayram tatilinde halk dersleri
HAŞMET BABAOĞLU
Bayram tatilinde halk dersleri

Bayram tatilinde halk dersleri

15.04.2024, Pazartesi
Yaşadığı çevreyi dünyanın tamamı sananlar var...
Eh, çok iddialı laflar edilmiyorsa, gülünür geçilir böyle şeylere...
Fakat bu kafayla ülken hakkında da fikir yürütüyorsan...
İstanbul gibi bir kenti oturduğun semtten ibaret sanıyorsan...
Orada dur!

***

Keşke bayramda yaşananlara bakıp "halk dersleri"ni baştan ele alsak...
Gördük işte!..
"Hani herkes İstanbul'u terk etmişti bayramda; bu trafik neyin nesi, Eminönü'ndeki bu kalabalık ne; parklar bile tıklım tıklım dolu" diyen şaşkınların sesi yine gür çıktı...
Her uzun bayram tatilinde aynı terane...
Okumuş insanlar bunlar...
Ne okudularsa artık, burunlarının ucunu bile göremiyorlar.
Oturduğu sitenin otoparkını boş bulunca, "o halde şimdi Boğaz kıyısına inmenin tam zamanıdır" deyip yola çıkınca ağzı açık kalan tipler...

***

Bayram diye, tatil diye bir buçuk milyon gitmiş olsa kentten, geriye kalan nüfusun büyüklüğünü düşündünüz mü hiç?
"Eminönü'nde denizi görmek için sıraya girdiler" diye internet sitene başlık atacak gevşekliği bırak da önce bir durup düşün...
İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'un nüfusu ülkedeki 57 şehirden fazla...
Sormak gerekmez mi?
Biz bu metropolde nasıl yaşıyoruz, ne yaşıyoruz; bunun neresi insanca; ekmek kavgası insanı ne hale getiriyor?
Sor!
Önce bunları sor!..
Bunları sormayanın "demokrasi bilinci"nden söz etmesi komiktir.

***

"Toplu taşıma bedava olmamalı" diyenler bile çıktı yahu?
Niye? Siz nasılsa kentte kalmışsınız ve kalabalık canınızı sıkıyor diye mi?
Beş kişilik bir ailenin toplu taşıma ücetlerini bilmiyor, bir...
Hiç Boğaz'ı görmeden, hiç Karaköy'e, Eminönü'ne, Galata'ya gitmeden, yaşadığı ilçenin dışına çıkmadan bütün bir yılı geçiren milyonlar var, bunu da bilmiyor, iki...

***

Her bayramda halkın yaşam şartlarıyla en baştan tanışıp sonra tekrar unutma halimiz ne zaman son bulacak acaba?
Bazı beylere, hanımlara kalsa...
Çok trafiğe yol açıyor diye bayramlaşmayı iptal ederler...

***


NOT DEFTERİ
İnsan, bir şeyi ya da birini aramakla yıllar geçirip sonunda, aslında aradığının kendisi olduğunu fark edebilir... (FREDERIC BEIGBEDER / Romantik Egoist)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Dalgıçlık zamanı... 13.04.2024 Cumartesi
Bilmiyor muyuz sanki! 12.04.2024 Cuma
Kulak ver! 11.04.2024 Perşembe
İçimizdeki karanlık... 3 Cisim Problemi 09.04.2024 Salı
Bir dünya savaşı nasıl çıkar? 08.04.2024 Pazartesi
Bahar mı gelmiş? 07.04.2024 Pazar
Haftanın notları: Psikolojik bariyer 06.04.2024 Cumartesi
‘Fabrika ayarları’ değil, günümüzün ayarları... 05.04.2024 Cuma
ABD’den iyi bir şeyler beklemek yanlışı 04.04.2024 Perşembe
Dikkat ve ferasetle bakma zamanı 02.04.2024 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA