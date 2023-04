İçinde patlayacak kadar hınç biriktirmiş, zekâsını çoktan çöpe fırlatıp atmış, boş yere "yaşayıp" giden ve sağa sola çemkirip duran insanlar mıyız biz?Bu mu yani?Sosyal medyayı esir alanböyle bir tablo çiziyor.Hayır! İnanmak istemiyorum.

***

Instagram'da türlü çeşitligörüyorum. Aile dizimiymiş, "annekarnına dönüş şifası"ymış...Birinde kalabalık bir grup vardı, aralarından biride olmayı seçmiş ve yerde bir bebek gibi büzülmüş, ağlıyordu; diğerleri ellerinde telefonları bu görüntüyü videoya alıyordu.Oraya gelenler gerçekten dertli insanlar mı,şüphedeyim...

***

Can sıkıntısı dedim de...Çocukta anlaşılır, ergende faydalıdır; sıkıla sıkıla sıkıntıdan çıkacak kapıları bulur ergenler...Bir işi bitirince diğerine başlayamayan, kendini ciddi şeylerle oyalamayan, yalnız kalmayı bilemeyen ve derdiyle yüzleşemeyen bir yetişkin ne fenadır!Başlarına ne işler açarlar...Cinlikleri de bir işe yaramaz, artıkdirler çünkü...

***

Dostlukların ömrü ne kadardır?Geçen akşam Yahya Kemal'in hatıralarını okuyordum. Şu paragrafa rastladım: "Biraz sonra Refik Halid göründü. İnce, kuru, mektep çocuğunu andırır bir hâli vardı.

***

Bir zamanlar şöyle yazmıştım: "Pek yakında bütün arkadaşlıklarımız yeni yetmelerin sabahlara kadar kankalarıyla play-station oynamasını andıracak.herkes evlerine dağılacak!"Şimdi bakıyorum da, gerçekten öyle de oldu.

***

Montaigne miydi o?Hanidiye seslenen...

***

Hep başa gelince fark edenlerden, kafayı duvara vuranlardan, her seferindegerçeğiyle yüzleşenlerden mi olacağız?Mesela et fiyatlarındaki bitmek bilmeyen artışı marketlere bağlayıp geçecek miyiz?Mesele sadece et de değil, hayvan ürünleri...Yapay et şirketlerinin yöneticileri 2020'de ne diyorlardı, hiç dikkat ettik mi?Yazayım şuraya, aklımızda olsun: