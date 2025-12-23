Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de yılın son kampanyası: 23-31 Aralık indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi'de yılın son kampanyası: 23-31 Aralık indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketleri, 20–31 Aralık tarihleri arasında geçerli yeni kampanyasıyla temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar sunuyor. Yeni yıl öncesi hazırlık yapan vatandaşlar, geniş ürün yelpazesinde avantajlı alışveriş fırsatlarından yararlanabiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 08:13
Yeni yıl alışverişine özel kampanyasını duyuran Tarım Kredi KOOP, birçok üründe indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. 20–31 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında hem mutfak hem de ev ihtiyaçları ekonomik seçeneklerle tüketicilerle buluşuyor. İşte yıl sonu kampanyası ile avantajlı ürünler listesinin tamamı...

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi – 20–31 Aralık Kampanyası

Buğday Unu 2 kg: 49,90 TL

Osmancık Pirinç 2,5 kg: 159,00 TL

Patlatmalık Mısır 1 kg: 32,50 TL

Barbunya 9 mm 1 kg: 109,90 TL

Anadolu Domates Salçası 830 g: 48,90 TL

Zeytinyağlı Yaprak Sarma 200 g: 59,95 TL

Misafir Çiğ Köfte 1000 g: 79,90 TL

Nar Ekşisi %100 Nar 350 g: 129,90 TL

Tukaş Garnitür 560 g: 34,50 TL

Sana Klasik Bitkisel Margarin 250 g: 33,50 TL

Riviera Zeytinyağı 2 L: 489,00 TL

Anadolu Makarna Çeşitleri 500 g: 13,75 TL

UNO Pastaban Kakaolu 3 Kat 320 g: 95,00 TL

UNO Çikolata Kremalı Kruvasan 240 g: 89,90 TL

Aysan turşu çeşitlerinde %20 indirim

Tat sos ve ketçap çeşitlerinde %30 indirim

Dr. Oetker ürünlerinde %20 indirim

Kebir Topak Tereyağı 500 g: 275,00 TL

Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g: 319,00 TL

Süt %3,1 Yağlı 1 L: 33,90 TL

Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun) 350 g: 179,90 TL

Süt AŞ Süzme Peynir 500 g: 99,90 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (Keçi-İnek-Koyun) 600 g: 175,00 TL / 215,00 TL

Eski Kaşar Peyniri (İnek) 350 g: 149,00 TL

Hellim Peyniri 250 g: 84,90 TL

Labne 400 g: 69,90 TL

Süzme Çiçek Balı 450 g: 159,90 TL

Fındık Ezmesi 300 g: 189,90 TL

Sütlü Fındık Kreması (%25) 500 g: 99,90 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin M-S 1000 g: 189,00 TL

Kakaolu Fındık Kreması %13 700 g: 131,00 TL

Parçacıklı Yer Fıstığı Ezmesi 400 g: 69,90 TL

Tava Yoğurt 1000 g: 64,90 TL

Sütaş Tava Yoğurt 1000 g: 84,90 TL

Doğal Tam Yağlı Yoğurt 3000 g: 136,50 TL

Süzme Yoğurt 900 g: 93,50 TL

Sütaş Süzme Yoğurt 750 g: 99,90 TL

%18 Yağlı Krema 200 ml: 34,90 TL

Şişe Ayran 1500 ml: 44,90 TL

Ülker Napoliten 33 g: 37,90 TL

Ülker Çikolata Çeşitleri: 59,00 TL – 85,00 TL

Çerezos Ultra Çeşitleri: 126,50 TL

Master Nut Kuruyemiş Çeşitleri: 29,90 TL – 259,00 TL

Karışık Kuruyemiş 200 g: 119,90 TL

Kabuklu Yer Fıstığı 1 kg: 159,90 TL

Cipso Cips Çeşitleri: 47,90 TL

Patos Cips Çeşitleri: 49,00 TL

A'Pop Popcorn 85 g: 19,90 TL

Eti Petit Beurre Kakao Kremalı 270 g: 49,90 TL

Eti Burçak Çeşitleri: 49,90 TL

Snickers 50 g: 34,90 TL

Altın Gurme Çay 1000 g: 219,00 TL

Bergamot Aromalı Çay 500 g: 99,90 TL

Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 g: 219,90 TL

Tarım Kredi Türk Kahvesi 200 g: 88,50 TL

İnci Ihlamur 50 g: 124,90 TL

Niğde Gazozu 250 ml (6'lı): 88,90 TL

Doğanay Şalgam Suyu 1 L: 34,90 TL

Doğanay Limonata 1 L: 34,90 TL

Capri-Sun 200 ml: 13,90 TL

Aynes Meyve Suyu 1 L: 36,90 TL

Dola Atom Bitki Çayı / Kış Çayı 150 g: 59,90 TL

Uludağ Gazlı İçecek Portakallı 1,5 L: 57,50 TL

Sarıyer Kola 2,5 L: 42,90 TL – 44,90 TL

Soğuk Çay Çeşitleri 1 L: 21,90 TL

Kızılay Doğal Maden Suyu 200 ml (6'lı): 39,90 TL

Black Bruin Enerji İçeceği 250 ml: 29,90 TL

Kavaklıdere Karadut Aromalı İçecek 3 L: 44,90 TL

Kızılay Meyveli Soda Çeşitleri 200 ml (6'lı): 58,90 TL

