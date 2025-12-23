Tarım Kredi’de yılın son kampanyası: 23-31 Aralık indirimli ürünler listesi

Yeni yıl alışverişine özel kampanyasını duyuran Tarım Kredi KOOP, birçok üründe indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. 20–31 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında hem mutfak hem de ev ihtiyaçları ekonomik seçeneklerle tüketicilerle buluşuyor. İşte yıl sonu kampanyası ile avantajlı ürünler listesinin tamamı...