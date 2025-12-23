OGM işçi alımı sonuçları ne zaman? 496 sözleşmeli personel alımı takvimi

EŞİT PUAN DURUMUNDA HANGİ KRİTERLER GEÇERLİ?

Değerlendirme sürecinde eşit puan oluşması halinde, mezuniyet tarihi daha eski olan adaya öncelik tanınacak. Mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda ise yaşı büyük olan aday tercih edilecek.