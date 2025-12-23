OGM işçi alımı sonuçları ne zaman? 496 sözleşmeli personel alımı takvimi
OGM personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. 20 Kasım–4 Aralık tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından adaylar, OGM 496 personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama ekranını merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:40