OGM işçi alımı sonuçları ne zaman? 496 sözleşmeli personel alımı takvimi

OGM personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. 20 Kasım–4 Aralık tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından adaylar, OGM 496 personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama ekranını merakla bekliyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:40
OGM personel alımı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Başvurularını 4 Aralık'a kadar tamamlayan ve şartları sağlayan binlerce aday, Orman Genel Müdürlüğü'nün 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuç açıklamasına odaklandı. Adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve ilan tarihini yakından takip ediyor.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar henüz ilan edilmedi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçildiği, sonuçların bu sürecin tamamlanmasıyla duyurulacağı bildirildi.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmî bir tarih paylaşılmamakla birlikte, OGM personel alımı sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlara ilişkin duyurunun Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılması öngörülüyor.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sonuçlar, Kariyer Kapısı platformu ile Orman Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sitesi olan ogm.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecek.

EŞİT PUAN DURUMUNDA HANGİ KRİTERLER GEÇERLİ?

Değerlendirme sürecinde eşit puan oluşması halinde, mezuniyet tarihi daha eski olan adaya öncelik tanınacak. Mezuniyet tarihinin de aynı olması durumunda ise yaşı büyük olan aday tercih edilecek.

