Viral Galeri Viral Liste 25 Aralık A101 aktüel katalog indirimleri belli oldu: A101 Aldın Aldın’da bu hafta neler var?

A101 Aldın Aldın 25 Aralık Perşembe aktüel kataloğu belli oldu. Elektronikten beyaz eşyaya, gıdadan mutfak ürünlerine, oyuncaktan giyime kadar birçok ürün bu hafta A101 mağazalarında satışa sunuluyor. Peki indirimde hangi ürünler var? İşte aktüel katalog ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:20
A101 Aldın Aldın 25 Aralık Perşembe aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik ürünler, mutfak ve ev gereçleri, oyuncak, tekstil ve gıda gruplarında çok sayıda ürün yer alıyor. Belirli ürünler sınırlı stoklarla satışa sunulacak. Peki 25 Aralık A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte merak edilen detaylar…

25 ARALIK A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOG

SuperFresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g: 199 TL
Özsüt Dondurulmuş Krokant Pasta 600 g: 179 TL
Rummo Makarna 500 g (Spaghetti / Penne): 139,50 TL
Burcu Konserve Mantar 310 g: 75 TL
Burcu Garnitür Konservesi 570 g: 50 TL
Burcu Domates Salçası 830 g: 59,50 TL

Sek Az Yağlı Yoğurt 3 kg: 125 TL
Altınkılıç Ezine Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 kg: 289 TL
Koska Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL
Koska Tahin 1000 g: 199 TL
Bahar Dondurulmuş Poşetli Bütün Hindi: 229 TL
Lezita Dondurulmuş Piliç Izgara Kanat: 169 TL

Cips Çeşitleri (193 g / 218 g): 59,50 TL
Çerezya Antep Fıstığı 250 g: 299 TL
Seyran Kavrulmuş Kaju Fıstığı 140 g: 99,50 TL
Dimes Cool Meyveli Konsantre İçecek 310 ml: 39,50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek 2,5 L: 59,50 TL

L'Oréal Paris Revitalift C Vitamini Peeling Etkili Tonik 180 ml: 249 TL
Maybelline New York Super Stay Matte Ink 50 Voyager Ruj: 349 TL
Forever Çantalı Makyaj Fırçası Seti 5'li: 299 TL
Makyaj Süngeri Seti 3'lü: 59,50 TL
Forever Saç Fırçası: 79,50 TL

