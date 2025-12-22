22 Aralık 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Dünyanın yukarılarındaki sapıklık ve karanlık...

HAŞMET BABAOĞLU

Dünyanın yukarılarındaki sapıklık ve karanlık...

Dünyanın yukarılarındaki sapıklık ve karanlık...

22.12.2025, Pazartesi
"Davranışlarımızın yüce yargıcı"ndan söz ediyordu bir kitabında...
Tam kendimizi bir şey sanıp saçmalayacakken...
İçimizde güçlü bir sesin "bize sayısız insandan biri olduğumuzu hatırlatması"ndan bahsediyordu...
Hangi kitabında?
"Doğamızın İyilik Melekleri" adlı kitabıydı sanırım...
Artık bu kitaba ve ötekilere nasıl bakar, o cümleleri nasıl değerlendiririz, bilemiyorum...

***

Epstein'ın uçağında çekilmiş ve yeni ortaya çıkan bir videoya bakıyorum...
Buruk bir bulantı sarıyor içimi...
Öfke de elbette...
Yukarıda düşüncelerinden bahsettiğim pek tanınmış Harvard'lı nöropsikolog ve Wikipedia diliyle bir "kamu aydını" olan Steven Pinker bir koltukta...
Ve tam karşısında İsrail ajanı, istihbaratçı, seçkinler arası teşkilatlanmacı ve "pedofili adası" mucidi Epstein...
Gülüşüyorlar...
Tam o sırada küçük bir kız sesi işitiliyor.
"Bizi nereye götürüyorsunuz?"

***

Biz içeride uyuşturucu, bahis, casusluk ile ilgili bir takım seri gözaltılar ve tutuklamalara odaklanmışken...
Batı dünyası Epstein belgelerine odaklandı, farkındasınızdır.
Artık gerçeklerin saklanacak hali kalmadı...
Yukarılarda hava aynı tutulmaya çalışılıyor.
Lakin "sade insan"ın müthiş bir aydınlanmanın eşiğinde olduğunu iddia edenler var ki, haksız değiller.
Yukarılardakilerin "rezil" bir cemiyet ve bir sapıklık "dini" gibi örgütlendiği fikri ağır basmaya başlıyor çünkü...
Bu çok kritik ve anlamlı bir eşik.

***

Bizim sosyal medya kullanıcıları böyle şeyleri derinlemesine görüp değerlendirmeye yabancılar...
Ana akım medya mı?
Geçelim...
Ama işin gerçeği şu...
Basit bir pedofili (ve şantaj) çetesiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünmek yanıltıcı olabilir.
Yeni açılan belgelere ve isimlere, tiplere dikkatle bakın...
Birbirine taban tabana karşıt oldukları bildiğimizi sandığımız insanların Epstein'ın yanıbaşında "akraba" gibi hizaya girmelerine bakın...
Ne oluyoruz?
Kim bunlar?
Hepsi tek bir "soy" mu?
Karanlık bir soy...
Siyonizm bu işin neresinde?
Baştan öğrenmemiz gereken çok şey var!

***


NOT DEFTERİ
Geleceği çözmek için geçmişi kurtarmalıyız. O halde basit kuralım şudur: Bir ağacı kestiğinizde, ondan yaptığınız şey en az kestiğiniz şey kadar mucizevi olmalıdır. (RICHARD POWERS / Overstory)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kar yağacak mı? 21.12.2025 Pazar
Haftanın notları: Sussan da olur! 20.12.2025 Cumartesi
Barış diye diye... 19.12.2025 Cuma
Gençler hak yenen dünyayı nasıl öğreniyor? 18.12.2025 Perşembe
İbret alınsaydı... 16.12.2025 Salı
Dünya... Ne tuhaf işler! 15.12.2025 Pazartesi
İç sesimiz ‘iç’ten mi? 14.12.2025 Pazar
Haftanın notları: Sakin olmak! 13.12.2025 Cumartesi
2026 ve gündelik ekonomik hayat 12.12.2025 Cuma
2026’nın trendleri diyorlar ya... 11.12.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör