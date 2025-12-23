BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 takvimi
BİLSEM sonuçları, sürece dahil olan öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 takvimi kapsamında 15 Aralık'ta başlayan ön değerlendirme uygulamaları, MEB takvimi doğrultusunda devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında aday gösterilen öğrenciler için yapılan sınavların ardından, bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan isimler sonuçların açıklanmasıyla netlik kazanacak.
