BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 takvimi

BİLSEM sonuçları, sürece dahil olan öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 takvimi kapsamında 15 Aralık'ta başlayan ön değerlendirme uygulamaları, MEB takvimi doğrultusunda devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında aday gösterilen öğrenciler için yapılan sınavların ardından, bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan isimler sonuçların açıklanmasıyla netlik kazanacak.

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yürütülen öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerindeki adaylar için belirlenen takvim çerçevesinde devam ediyor. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan ön değerlendirme uygulamalarının ardından sonuçlar ilan edilecek ve bireysel değerlendirme aşamasına geçilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanacak.

ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ön değerlendirme uygulamaları; genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleştiriliyor. Tablet bilgisayarlar üzerinden elektronik ortamda yapılan uygulamalar, 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

ÖN DEĞERLENDİRME SONRASI HANGİ AŞAMALAR VAR?

Ön değerlendirme sürecinin ardından, Bakanlık tarafından açıklanacak puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

🔴Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) yapılacak.

🔴Resim ve müzik yetenek alanları değerlendirmeleri ise BİLSEM'lerde gerçekleştirilecek.

Fiziki koşulların uygun olmaması halinde, il tanılama sınav komisyonu kararıyla Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumlarında da uygulama yapılabilecek.

UYGULAMA GÜNÜ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Resim ve müzik alanlarında bireysel değerlendirmeye katılacak öğrencilerin, giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce uygulama merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Genel zihinsel yetenek alanında ise öğrencilerin, giriş belgesinde yer alan saat esas alınarak merkezde bulunmaları şart.

