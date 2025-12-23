BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 takvimi

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yürütülen öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerindeki adaylar için belirlenen takvim çerçevesinde devam ediyor. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan ön değerlendirme uygulamalarının ardından sonuçlar ilan edilecek ve bireysel değerlendirme aşamasına geçilecek.