Viral Galeri Viral Liste 22 Aralık MasterChef Türkiye All Star’da altın önlüğü kim aldı, Altın Kupa'dan kim elendi?

MasterChef Türkiye All Star'da 22 Aralık akşamı yayınlanan bölümde altın önlük heyecanı yaşandı. Klasik Türk tatlıları temasıyla yapılan yarışmanın ardından, ilk altın önlüğü kazanan isim belli oldu. Peki ilk altın önlüğü kim aldı, Altın Kupa'dan kim elendi?

Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:25
MasterChef Türkiye All Star sezonunda altın önlük heyecanı başladı. 22 Aralık tarihinde ekranlara gelen bölümde mavi ve kırmızı takımlar, "klasik Türk tatlıları" teması kapsamında karşı karşıya geldi. Takım mücadelesinin ardından yapılan değerlendirme sonucunda, sezonun ilk altın önlüğü sahibini buldu.

MasterChef'te Altın Önlüğü Kim Aldı?

Jüri üyelerinin tadım ve teknik değerlendirmeleri sonucunda altın önlük Sergen'e verildi. Sergen, MasterChef Türkiye All Star sezonunda altın önlüğü kazanan ilk yarışmacı oldu.

Takımda Kimler Vardı?

🔵 Mavi Takım

Kıvanç
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza

🔴 Kırmızı Takım

Çağatay
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara

MasterChef Altın Kupa'ya Kim Veda Etti?

20 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde MasterChef Türkiye All Star'da; Batuhan ve Eda, Altın Kupa mücadelesine veda eden yarışmacılar oldu.

SON DAKİKA