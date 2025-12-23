Viral
22 Aralık MasterChef Türkiye All Star’da altın önlüğü kim aldı, Altın Kupa'dan kim elendi?
MasterChef Türkiye All Star'da 22 Aralık akşamı yayınlanan bölümde altın önlük heyecanı yaşandı. Klasik Türk tatlıları temasıyla yapılan yarışmanın ardından, ilk altın önlüğü kazanan isim belli oldu. Peki ilk altın önlüğü kim aldı, Altın Kupa'dan kim elendi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:25