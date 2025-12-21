üzerimize yağdığını unuttuk...Şöyle bir gelip geçivermesini biliyoruz çoktandır.Aklığını geçtim,Yüzümüze vuran ayazını eski bir sevgili gibi hatırlar olduk...

***

Kardan bahsediyorum, anlamışsınızdır...Hepimize tadımlık bir gösteri çekip sonra gidecek mi?Kalsa, ayrı dert!Belki de en iyisi kaloriferin yanındaki koltuğa kurulupokumak.Düşünün, dışarıda güneş var...Ve mevsimin adına kanıp üzerinde paltoyla dolaşan tipler...

***

(şehirde değil, şehir yok artık, birkaç turistik bölge sadece)Beyaz bir örtü mü?Sadece geceleri belki...O da geçmişte kaldı çoktandır...Gündüz kahverengi çamur, sıkıntı, kavga dövüş trafik...

***

Yine de yağsa kar...O çağların neşesi, saf kahkahaları şimdi bizlerde ne arar?Instagram'dakifotoğraflarına veya gençlerindekor olur mu kar?Takılmıyorum, inceden birilerini çizmeye çalışmıyorum.Dümdüz söyleyeyim; buna bile ihtiyaç var...

***

Daha kardan bahsettiğim anda gözümün önündengeçiyor...Uzak istasyonlar geliyor gözümün önüne; camları buz kesmiş, trenin gelmesinden çoktan umut kesilmiş,Sonra...Kabuğu çıtır kızarmış, yağı parıldayan türden.Hani şimdi koysalar önüme iki parçadan sonrasını zor kaldırır midem, ağır gelir ama kar yağarken böylesi yenir!

***

Bir de karşı taraftan bakmalı...Kar yağışı tarafından..."Gelir mi? Bu kez yağar mı?" diye ondan sonra sormalı...Daha önce de yazmıştım bu köşede...Hani'nin sorusu...Bir şehre yaklaşıyorsunuz. Diyelim ki İstanbul'a. Tuz dolu yüzlerce kamyon sizi bekliyor. Homurdanan insanlar, fazla mesaiye bırakılmış belediye işçileri, vd.