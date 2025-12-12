12 Aralık 2025, Cuma
HAŞMET BABAOĞLU

2026 ve gündelik ekonomik hayat

2026 ve gündelik ekonomik hayat

12.12.2025, Cuma
Keşke o gezegen açısı, bu dolunay, şu retrodan söz ederek anlatabilsem...
Gerçi astrologlar da az değiller hani!
Artık onlar da Batı medyasında çok seslendirilen, bizde pek lafı edilmeyen malum sorudan haberdarlar...
Soru şu:
Geçmişin 1929 Buhranı gibi bir ekonomik kriz olacak mı, zaman yaklaştı mı?
Kimse tam cevabını bilmiyor ama Trump'ın bu gidişi hızlandırdığını düşünenlerin sayısı artıyor.

***

Ne yalan söyleyeyim...
"Yeni global ekonomik kriz" gibi gergin konulara uygun bir ruh hâli içinde değilim...
Gündelik hayat da bir yandan bastırıyor...
Mesela az önce musluğu açtım, tısss...
Neyse ki, lokal bir arızaymış...
Fakat anlamıyorum...
Neden kuraklığı ve geleceğimize etkilerini konuşmuyoruz?

***

Gündelik hayat ve 2026 dedik ya...
Buraya dikkat...
Batılı kaynaklar, "Büyük hayalleri bırakın, ev ve hatta araba hayallerini erteleyin, küçük lükslerle idare edin" diyorlar.
Biz bu eğilime uyar mıyız, emin değilim...
Bizim kültürümüzde ev hayali maddi gerçekçilikle uyuşma ihtiyacı hissetmez.

***

Yakın çevremde çok tanık olduğum bir eğilimin bütün dünyada artarak devam edeceği söyleniyor.
Ne o?
Sağlık kurumlarına ve gıda şirketlerine güvenin zayıflaması...
Kulaktan kulağa aktarılanlar ve sosyal medya enformasyonu, sağlık ve gıda kurumlarının kendi reklamları ve beyanlarından çok daha fazla kabul görüyor.

***

Peki fiyat ve değer alışverişlerimizde etkili mi?
Fiyata odaklandığımızı sanıyoruz...
Sorulursa, öyle cevap veriyoruz.
Ama sandığımız gibi değil...
Araştırmalar ruhsal durumumuzun ve moral arayışımızın fiyat etkisinden daha güçlü olduğunu gösteriyor.
Sonuç?
2026, müşterisini ödüllendirdiği duygusu vermeyen perakende şirketleri için zor geçecek...

***

Bakın faiz, dolar, altın demeden yazının sonuna geldim bile...
Peki trendler, yorumlar ve tahminlerden niye bu kadar çok bahsediyorum...
Çünkü gündelik hayatımız üzerinde "ana haberler"de izlediğiniz gelişmelerden çok daha etkililer...

***


NOT DEFTERİ
Sonra yüreğinde duyguların çürüyüp kaldığı yeri bulmak için son bir çaba gösterdi, bulamadı. (G.G. MARQUEZ / Yüzyıllık Yalnızlık)

