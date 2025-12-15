Birdaha olacaksa...Bildiğimiz türde olmayacak, daha çok bir tür "olacak diye düşünüyoruz.Lakin garip iş!Dünya, bildiğimiz en sıcak haliyle bir savaşa doğru sürükleniyor...

***

En son NATO Genel Sekreteri Mark Rutte devreye girdi: "Çok geniş bir savaşa hazır olmalıyız" dedi ve ekledi: "Rusya savaşı Avrupa'ya geri getirdi."

***

Tarihe dönüyorum...İkinci Dünya Savaşı öncesi gelişmelere bir daha bakıyorum...Hepimize Hitler'in ideolojisini merkeze almayı öğrettiler; bu tezi popüler kültürle desteklediler.Palavra!ABD ve İngiltere uzun süre Nazi Partisinin ideolojisini önemsemedi. İşler Hollywood filmlerinin anlatıp beynimizi yıkadığı gibi yürümedi yani...( Liebenstraum / Hayat sahası )(Bugün Avrupa Birliği çerçevesinde üretilen rahatsızlık ve yeni politikalar da buna benzemiyor mu? )Hitler bu hatayı fark edip pişman olduğunda 1942'ye gelinmişti bile...

***

Şimdi bir de Uzak Doğu'ya bakalım...Geçenlerde Beyaz Saray bile Japonya'ya "Hop! Sakin!" demedi mi?1933-39 Arasındaki Japonya da birden böyle bir ülkeye dönüşmüştü işte!Dikkat edilecek şey, Almanya ve Japonya'nınolmaya dönüş politikalarıdır.Becerirler, beceremezler ayrı hikaye!

***

Bize iki büyük Dünya Savaşı'nı doğru anlatmadılar...

En okumuşumuza bile İkinci Dünya Savaşı'nı ABD'nin başından beri istediği fikrinin yerleştirilmiş olması vahimdir...

Oysa ABD, Avrupa'ya çok geç vakte kadar uzaktan destek verdi.

Bir bakıma Avrupa'nın bir daha "etkin güç" olamayacak kadar yıpranmasını 1944'e kadar bekledi.

Ama "oyunu bozan Uzak Doğu" oldu; 1941'de Japonya ABD'ye (Pearl Harbour) saldırdı. ..

Şi Çinping bekliyor bu sefer saldırıyı...

Ne tuhaf işler, değil mi?

***

NOT DEFTERİ



Kimsesiz çocuklar gibi bırakılmış, yaşlı insanlar gibi görmüş geçirmişiz; kabayız, üzgünüz, satıhtayız... Galiba mahvolmuşuz. (E. M. REMARQUE / Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)