15 Aralık 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Dünya... Ne tuhaf işler!

HAŞMET BABAOĞLU

Dünya... Ne tuhaf işler!

Dünya... Ne tuhaf işler!

15.12.2025, Pazartesi
Bir "dünya savaşı" daha olacaksa...
Bildiğimiz türde olmayacak, daha çok bir tür "dünya savaşı atmosferi" olacak diye düşünüyoruz.
Lakin garip iş!
Dünya, bildiğimiz en sıcak haliyle bir savaşa doğru sürükleniyor...

***

En son NATO Genel Sekreteri Mark Rutte devreye girdi: "Çok geniş bir savaşa hazır olmalıyız" dedi ve ekledi: "Rusya savaşı Avrupa'ya geri getirdi."
Avrupa'da savaş nedir?
Dünya savaşı...

***

Tarihe dönüyorum...
İkinci Dünya Savaşı öncesi gelişmelere bir daha bakıyorum...
Hepimize Hitler'in ideolojisini merkeze almayı öğrettiler; bu tezi popüler kültürle desteklediler.
Palavra!
ABD ve İngiltere uzun süre Nazi Partisinin ideolojisini önemsemedi. İşler Hollywood filmlerinin anlatıp beynimizi yıkadığı gibi yürümedi yani...
Esas hikaye Almanların büyük devlet olma ve yayılma ( Liebenstraum / Hayat sahası ) hedefiydi. (Bugün Avrupa Birliği çerçevesinde üretilen rahatsızlık ve yeni politikalar da buna benzemiyor mu? )
ABD ve İngiltere bu tehlikeyi görüp 1930'ların sonlarına doğru Almanya'yı Rusya'nın üzerine sürmüştü.
Hitler bu hatayı fark edip pişman olduğunda 1942'ye gelinmişti bile...

***

Şimdi bir de Uzak Doğu'ya bakalım...
Geçenlerde Beyaz Saray bile Japonya'ya "Hop! Sakin!" demedi mi?
Çin Devlet Başkanı Şi Çinping iki gün önce "Japonya çizgiyi aşıyor" açıklaması yapmadı mı?
1933-39 Arasındaki Japonya da birden böyle bir ülkeye dönüşmüştü işte!
O günlerdeki Japonya'nın ultra milliyetçi, bugünkü Japonya'nın ultra globalist olması sizi aldatmamalı...
Dikkat edilecek şey, Almanya ve Japonya'nın "savaşçı" olmaya dönüş politikalarıdır.
Becerirler, beceremezler ayrı hikaye!

***

Bize iki büyük Dünya Savaşı'nı doğru anlatmadılar...
En okumuşumuza bile İkinci Dünya Savaşı'nı ABD'nin başından beri istediği fikrinin yerleştirilmiş olması vahimdir...
Oysa ABD, Avrupa'ya çok geç vakte kadar uzaktan destek verdi.
Bir bakıma Avrupa'nın bir daha "etkin güç" olamayacak kadar yıpranmasını 1944'e kadar bekledi.
Ama "oyunu bozan Uzak Doğu" oldu; 1941'de Japonya ABD'ye (Pearl Harbour) saldırdı. ..
Şi Çinping bekliyor bu sefer saldırıyı...
Ne tuhaf işler, değil mi?

***

NOT DEFTERİ

Kimsesiz çocuklar gibi bırakılmış, yaşlı insanlar gibi görmüş geçirmişiz; kabayız, üzgünüz, satıhtayız... Galiba mahvolmuşuz. (E. M. REMARQUE / Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İç sesimiz ‘iç’ten mi? 14.12.2025 Pazar
Haftanın notları: Sakin olmak! 13.12.2025 Cumartesi
2026 ve gündelik ekonomik hayat 12.12.2025 Cuma
2026’nın trendleri diyorlar ya... 11.12.2025 Perşembe
Savaş mı, kapanma mı? 09.12.2025 Salı
Bunları ne zaman konuşacağız, kim bilir 08.12.2025 Pazartesi
Şehir falan deyip durmayın bana! 07.12.2025 Pazar
Haftanın notları: Böyle gider mi? 06.12.2025 Cumartesi
Almanya savaşa girer mi? 05.12.2025 Cuma
Zorba çocuklar, öğretmenler ve seyirciler 04.12.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör