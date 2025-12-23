23 Aralık 2025, Salı
Dondurulmuş Rus varlıkları AB’yi birbirine düşürdü! "Macron, Merz’i Brüksel’de sırtından bıçaklamış"
Financial Times'ın özel haberine göre, Ukrayna'ya destek için dondurulmuş Rus devlet varlıklarının kullanılması fikri, Avrupa Birliği'nde derin bir kırılmaya yol açtı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in öncülüğünde şekillenen plan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son anda saf değiştirmesiyle çöktü. Ancak habere göre Avrupa Birliği'nin çok daha ciddi sorunları var.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:47