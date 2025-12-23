Dondurulmuş Rus varlıkları AB’yi birbirine düşürdü! "Macron, Merz’i Brüksel’de sırtından bıçaklamış"

Brüksel'deki görüşmelere doğrudan vakıf kıdemli bir AB diplomatı, Financial Times'a şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Macron, Merz'i sırtından bıçakladı ve bunun bir bedeli olacağını biliyor. Ama o kadar zayıf ki, Giorgia Meloni'nin arkasına hizalanmaktan başka seçeneği yoktu."

YENİ TABLO: ATİK ALMANYA, AYAK DİREYEN FRANSA

Yaşanan kriz, Avrupa'nın iki büyük gücü arasındaki dengelerin tersine döndüğünü ortaya koydu. Financial Times'a göre Merz'in mayıs ayında iktidara gelmesiyle Berlin'de benzeri görülmemiş bir ataklık dönemi başladı. Merz, önümüzdeki on yıl için 1 trilyon euroya kadar savunma ve altyapı harcamasının önünü açtı.

Paris cephesinde ise tablo tam tersi. Macron, görev süresinin son dönemine girerken yüksek kamu borcu, siyasi istikrarsızlık ve zayıflayan iç destek nedeniyle manevra kabiliyetini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Bu durum, yıllarca AB'yi ileri taşıyan Fransa-Almanya motorunun yeniden çalışacağı yönündeki beklentileri de boşa çıkardı.