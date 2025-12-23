23 Aralık 2025, Salı
Katil İsrail'e dijital sicil defteri: Gün gün soykırımın şeceresi tutuldu
Dünya tarihinin gördüğü en büyük vahşetlerden biri olan Gazze işgali, artık sadece hafızalarda değil, silinmesi imkansız bir dijital sicil defterinde kayıt altına alınıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen ve resmi kaynaklara dayandırılan 'Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu' gazagreatshame.com, İsrail'in işlediği savaş suçlarını tüm çıplaklığıyla dünyaya ilan etmek üzere erişime açıldı.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:25