Katil İsrail'e dijital sicil defteri: Gün gün soykırımın şeceresi tutuldu

Dünya tarihinin gördüğü en büyük vahşetlerden biri olan Gazze işgali, artık sadece hafızalarda değil, silinmesi imkansız bir dijital sicil defterinde kayıt altına alınıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen ve resmi kaynaklara dayandırılan 'Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu' gazagreatshame.com, İsrail'in işlediği savaş suçlarını tüm çıplaklığıyla dünyaya ilan etmek üzere erişime açıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:25
Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ve can kaybının 70 bin 937'ye ulaştığı soykırım, artık sadece vicdanlarda değil, silinmesi mümkün olmayan bir dijital sicil defterinde kayıt altına alınıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle kurulan ve 'Unutmayacağız. Unutturmayacağız.' şiarıyla yola çıkan 'Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu', gazagreatshame.com. İsrail'in savaş suçlarını gün gün, saat saat belgeleyerek tarihin en büyük 'insanlık suçu' arşivini dünyanın erişimine açtı.

Resmi kaynaklara dayanan bu devasa arşiv; saldırı anlarından liderlerin tarihi tepkilerine kadar her ayrıntıyı Türkçe, İngilizce ve Arapça dilleriyle küresel bir kanıt dosyasına dönüştürüyor.

SOYKIRIMIN GÜNLÜĞÜ TUTULUYOR: KAÇACAK YERLERİ YOK!

Bu platform, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan her bir saldırıyı, her bir yıkımı ve her bir can kaybını gün gün not ediyor.

Sadece kuru metinlerden ibaret olmayan bu dijital arşiv; saldırılara dair dondurucu fotoğraflar ve video kayıtlarıyla desteklenen, adeta bir soykırımın anatomisini çıkaran devasa bir kanıt dosyası niteliği taşıyor.

PLATFORMUN AMACI NE?

Söz konusu platform, "Unutmayacağız, unutturmayacağız" ilkesiyle hayata geçirildi. Platformun temel hedefi, Gazze'de yaşananların kalıcı biçimde kayıt altına alınarak kamuoyuna aktarılması.

Platform, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin kanıt niteliği taşıyan belge ve verileri derleyerek, yaşananların inkâr edilemez şekilde belgelenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda görsel, yazılı ve resmi kaynaklara dayalı içerikler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde de yayın yapan platform, İsrail'in işlediği suçların uluslararası kamuoyuna doğrudan ve sade bir dille anlatılmasını hedefliyor. Böylece yalnızca yerel değil, küresel ölçekte farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Platformda yalnızca saldırılara ilişkin içerikler değil; başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, dünya liderlerinin, bakanların ve uluslararası kuruluşların Gazze'deki saldırılara karşı verdikleri tarihi tepkiler ve açıklamalar da yer alıyor.

70 BİNİ AŞKIN CANIN HESABI BU ARŞİVDE!

İsrail'in saldırılarında can kaybının 70 bin 937'ye yükseldiği bir dönemde açılan bu platform, işlenen insanlık suçlarının üstünün örtülmesine izin vermemeyi amaçlıyor.

"Gazze-Büyük Utanç" ismiyle markalaşan bu dijital hafıza, gelecek nesiller için İsrail'in karanlık sicilini her an ulaşılabilir kılıyor.

İşte katil İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nden yalnızca birkaç kare...

