Öyle bir dünya ki bu...Öyle bir dünya ki..."Çokbilmişlik" hâlimiz bilgimizden daha çok prim yapıyor.Birbirinden lacivert laflarla saklıyoruz ama arzular şelale...Sevgiyi göklere çıkartıyoruz; seven ve sevilen olmak çok güzel amaNeşeye ihtiyacımız var,Gündüzlerimizadı verilen ve irademizle bağını çoktan koparmış köleliğin elinde, gecelerimiz uykusuzluk ve uyku hapları arasında yorgun...

***

Ve durmadanOnunla bununla...Yakınlarımızla, rastgele karşımıza çıkanlarla...Sevdiklerimizle...Sevmediklerimizle...Durmadan laflıyoruz.Peki yaimiz?

***

İç sesimiz...Biziz o...Saklı, gizli...Ama yine de çok, düz, süssüz püssüz...Bazen fena hâlde...İçten içe kendimizi hırpalayacak kadar...Eh, neler neler bilip de kendi kendine söyleniyor...Konuştuğunda nerelere dokunuyor da dışa sunduğumuz gevezeliğimiz ona örtü oluyor...

***

, Muhit'in Aralık sayısındaki ürpertici yazısıya şöyle başlıyor: "İç ses, varoluşumuzun ritmi ve gizli ahengi....Fakat iç sesimiz var mı? Bazı insanların iç sesi yok. Bu yüzden dostu yok. Muhabbeti, aşkı, maşuku yok. Duası, Tanrısı, tefekkürü yok."ve çağıran bir başlangıç bu...Nitekim Zeynep de birden durup soruyor:Bana sorarsanız...Çok zamandır, dışarısı gibi içimizdeki uğultu da çok yüksek...Zor, çünkü modern zamanlar onu da psikoterapistlere uygun biçimdeledi...

***

Gelelim kritik soruya...Kesinlikle!