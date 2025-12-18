"Benim küçük kız şimdiden spordan, toplumdan, insandan umudunu kesti ağabey" diyor ahbabım..."Geçen yıl bütün karşılaşmalara hevesle katıldı ama takım olarak her yarışmada açık haksızlıklarla karşılaştılar; hakemler rezalet, küçücük çocukları spordan soğuttular."En çok daalanındaki lisanslı okullu sporculardan...

***

Soruyorum...Sonuç?Cevap şöyle...

***

Yine bir dostum anlatıyor:"Çocuklar zombi gibi AVM AVM gezmiyorlar diye başta sevinmiştik.. Elleri, ayakları, parmakları inciniyordu ama telefon bağımlılıkları bitmişti. Sonra iller arası müsabakalar başladı.

***

Anlattılar...Adı spor ama "dostlar alışverişte görsün ve ahbapların çocukları sebeplensin" sporu...

***

Biliyorum...Aktüel politikadan ve dünya hâllerinden o kadar çok konuşuyoruz ki, bunlara sıra gelmiyor.Helehiç girilmiyor.Şimdi bu yazdıklarıma da şöyle bir bakıp geçeceksiniz, muhtemelen. Çünkü bu alışkanlığımızı kaybettik...

***

Genel tablo şöyle...Her gün politik aktörlerden söz ediliyor.Kalan alan dış politika ve finansal gelişmelerle dolduruluyor.

***

Oysa benim gazeteciliğe gözümü açtığım yıllarda "insan"dan söz etmek temel görev sayılıyordu.

İnsanın peşini bıraktık...

Hırsları, yalanları, ucuz numaralardan sebeplenmeyi konuşmuyoruz.

Sosyal hizipçiliği yazmaktan kaçınıyoruz.

Sonuç bu!

Başlıktaki sorunun cevabını biliyorsunuz?

Spor yaparak...

***

NOT DEFTERİ

Eğer denizdeyseniz... Fırtına çıkacaksa, gökyüzünde belirtilerini günler önceden görürsünüz. Karada göremezler; çünkü nereye bakacaklarını bilmezler... (ERNEST HEMINGWAY / İhtiyar Adam ve Deniz)