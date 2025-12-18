18 Aralık 2025, Perşembe
Gençler hak yenen dünyayı nasıl öğreniyor?

18.12.2025, Perşembe
"Benim küçük kız şimdiden spordan, toplumdan, insandan umudunu kesti ağabey" diyor ahbabım...
"Geçen yıl bütün karşılaşmalara hevesle katıldı ama takım olarak her yarışmada açık haksızlıklarla karşılaştılar; hakemler rezalet, küçücük çocukları spordan soğuttular."
Ortaokul ve lise çağında spor yapan gençlerden konuşuyoruz...
En çok da Uzakdoğu dövüş sporları alanındaki lisanslı okullu sporculardan...

***

Soruyorum...
Sonuç?
Cevap şöyle...
"Kayırılan illerde gözde hocalar ve talebeleri var, hep onlar birinci ilan ediliyor. Bizim gençler figüran görevi yapıp geri dönüyor ve bütün bunlar anne babaların gözleri önünde oluyor..."

***

Yine bir dostum anlatıyor:
"Çocuklar zombi gibi AVM AVM gezmiyorlar diye başta sevinmiştik.. Elleri, ayakları, parmakları inciniyordu ama telefon bağımlılıkları bitmişti. Sonra iller arası müsabakalar başladı. Ailece oradan oraya taşınmaya başladık. Ama hakem rezaletleri bütün tadımızı kaçırdı ağabey...
Çocuklar bizden zekiler; sahteliği, numaracılığı öyle net fark ediyorlar ki, şimdi hepsinin kalbi kırık, hem spora hem de memlekete karşı kalpleri kırık."

***

Anlattılar...
Dinledim, dinledim...
Bitmiş bu iş dedim, bitirmişiz...
Adı spor ama "dostlar alışverişte görsün ve ahbapların çocukları sebeplensin" sporu...

***

Biliyorum...
Aktüel politikadan ve dünya hâllerinden o kadar çok konuşuyoruz ki, bunlara sıra gelmiyor.
Hele hayata ve dümdüz insan hâllerine hiç girilmiyor.
Şimdi bu yazdıklarıma da şöyle bir bakıp geçeceksiniz, muhtemelen. Çünkü bu alışkanlığımızı kaybettik...

***

Genel tablo şöyle...
Her gün politik aktörlerden söz ediliyor.
Kalan alan dış politika ve finansal gelişmelerle dolduruluyor.
Hayat mı?
Magazin işte!
Spor mu?
Eğer içinde ünlüler yoksa, spor da yok!

***

Oysa benim gazeteciliğe gözümü açtığım yıllarda "insan"dan söz etmek temel görev sayılıyordu.
İnsanın peşini bıraktık...
Hırsları, yalanları, ucuz numaralardan sebeplenmeyi konuşmuyoruz.
Sosyal hizipçiliği yazmaktan kaçınıyoruz.
Sonuç bu!
Başlıktaki sorunun cevabını biliyorsunuz?
Spor yaparak...

***

NOT DEFTERİ
Eğer denizdeyseniz... Fırtına çıkacaksa, gökyüzünde belirtilerini günler önceden görürsünüz. Karada göremezler; çünkü nereye bakacaklarını bilmezler... (ERNEST HEMINGWAY / İhtiyar Adam ve Deniz)

