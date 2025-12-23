Fadime hemşire neden öldü? Kan donduran detay: Oğluyla kız yüzden kavga etmiş
Çanakkale'de evinin mutfağında makasla korkunç şekilde öldürülen emekli hemşire Fadime Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Fadime'nin ailenin yakınları, çelişkili ifadeler sonrası tutuklanan avukat oğlu Özgün Yıldırım'ın olaydan bir gün önce annesi ile kız arkadaşını istemeye gitmeleri konusunda tartıştığını söyledi.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:49