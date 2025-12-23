Fadime hemşire neden öldü? Kan donduran detay: Oğluyla kız yüzden kavga etmiş

"ODAYA GİRDİĞİMDE BİR ADAMIN ANNEMLE BOĞUŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre olay günü saat 10.00 sıralarında uyandığını söyleyen Özgün Yıldırım'ın "O gün evde annem ve ben vardık. Başka kimse bildiğim kadarıyla yoktu. Birlikte kahvaltı yaptık. Daha sonra ben odama girdim. Kulağımdaki kulaklıkla gitar çaldım. Sigara içmek için annemin odasından balkona geçmem gerekiyordu. Kulaklığımı çıkarıp odaya yöneldiğim sırada içeriden sesler duydum. Odaya girdiğimde bir adamın annemle boğuştuğunu gördüm. Elinde makas vardı. Ben de boğuşmaya başladım. Adam elimden kurtulup kaçtı. Eve nasıl girdiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.