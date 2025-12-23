Viral Galeri Viral Liste Fadime hemşire neden öldü? Kan donduran detay: Oğluyla kız yüzden kavga etmiş

Çanakkale'de evinin mutfağında makasla korkunç şekilde öldürülen emekli hemşire Fadime Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Fadime'nin ailenin yakınları, çelişkili ifadeler sonrası tutuklanan avukat oğlu Özgün Yıldırım'ın olaydan bir gün önce annesi ile kız arkadaşını istemeye gitmeleri konusunda tartıştığını söyledi.

23.12.2025
Kan donduran olay 12 Aralık'ta Esenler Mahallesi'nde bulunan Barışkent Sitesi'nde meydana geldi.

112'yi arayan Özgün Yıldırım annesinin kanlar içinde yerde yattığını söyledi. Önce boğulduğu ardından kafasından makasla bıçaklandığı belirlenen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen kadının avukat oğlu Özgün Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı.

"ODAYA GİRDİĞİMDE BİR ADAMIN ANNEMLE BOĞUŞTUĞUNU GÖRDÜM"
Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre olay günü saat 10.00 sıralarında uyandığını söyleyen Özgün Yıldırım'ın "O gün evde annem ve ben vardık. Başka kimse bildiğim kadarıyla yoktu. Birlikte kahvaltı yaptık. Daha sonra ben odama girdim. Kulağımdaki kulaklıkla gitar çaldım. Sigara içmek için annemin odasından balkona geçmem gerekiyordu. Kulaklığımı çıkarıp odaya yöneldiğim sırada içeriden sesler duydum. Odaya girdiğimde bir adamın annemle boğuştuğunu gördüm. Elinde makas vardı. Ben de boğuşmaya başladım. Adam elimden kurtulup kaçtı. Eve nasıl girdiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

"ŞAHIS, BELKİ BİR SÜRE ORADA SAKLANMIŞTIR"
Apartmanın kamera görüntülerinde binaya giren çıkan bir kişinin olmadığının söylenmesi üzerine Özgün Yıldırım, "Apartmanın bodrum katı bulunmaktadır. Şahıs, belki bir süre orada saklanmıştır. Nerede kamera olduğunu bilmiyorum. Ben yaklaşık 6 ay psikolojik tedavi gördüm, 6 ay da ilaç kullandım" diye konuştu.

OĞLUYLA KIZ İSTEME YÜZÜNDEN BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞ
Ailenin yakınları, Özgün Yıldırım'ın olaydan bir gün önce annesi ile kız arkadaşını istemeye gitmeleri konusunda tartıştığını, kadının bu evliliğe karşı çıktığını söyledi.

