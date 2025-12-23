Viral
Galeri
Viral Liste
Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?
Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar, baraj doluluk oranlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. 23 Aralık itibarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'daki su seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Su ve kanalizasyon idareleri tarafından paylaşılan güncel veriler, büyükşehirlerdeki barajların mevcut durumunu ortaya koydu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:21