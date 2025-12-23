Viral Galeri Viral Liste Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?

Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar, baraj doluluk oranlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. 23 Aralık itibarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'daki su seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Su ve kanalizasyon idareleri tarafından paylaşılan güncel veriler, büyükşehirlerdeki barajların mevcut durumunu ortaya koydu.

Son dönemde yağış miktarındaki düşüş, özellikle büyükşehirlerde su kaynaklarına yönelik endişeleri artırdı. Bu kapsamda vatandaşlar, "Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, Bursa'da baraj su seviyelerine dair son veriler…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı güncel verilere göre, 23 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 17,62 olarak kaydedildi.

Yıl boyunca açıklanan veriler incelendiğinde, baraj su seviyelerinde dikkat çekici dalgalanmalar yaşandığı görülüyor. Aylık istatistikler, İstanbul barajlarının en yüksek doluluk oranına nisan ayında yüzde 81,23 ile ulaştığını ortaya koyarken, aralık ayında bu oranın yüzde 17,56'e kadar düştüğünü gösteriyor.

Kent genelinde birçok barajda su seviyelerinin gerilediği gözlemlenirken, bazı barajlarda ise doluluk oranlarının görece daha dengeli seyrettiği bildirildi. İSKİ tarafından açıklanan son veriler, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının mevcut durumunu net biçimde ortaya koydu. İşte mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı…

Baraj Adı Su Miktarı (%)
Ömerli 27,65
Darlık 18,67
Elmalı 3,33
Terkos 23,14
Alibey 2,6
Büyükçekmece 14,13
Sazlıdere 8,65
Istrancalar 0,95
Kazandere 0,3
Pabuçdere 0,59
BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

BUSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları kritik eşiklere geriledi. Yıl boyunca dalgalı bir görünüm sergileyen su seviyeleri, mayıs ayında yüzde 55,84 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, aralık ayı itibarıyla doluluk oranının yüzde 0 seviyesine düştüğü bildirildi.

