Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?

Kent genelinde birçok barajda su seviyelerinin gerilediği gözlemlenirken, bazı barajlarda ise doluluk oranlarının görece daha dengeli seyrettiği bildirildi. İSKİ tarafından açıklanan son veriler, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının mevcut durumunu net biçimde ortaya koydu. İşte mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı…

Baraj Adı Su Miktarı (%) Ömerli 27,65 Darlık 18,67 Elmalı 3,33 Terkos 23,14 Alibey 2,6 Büyükçekmece 14,13 Sazlıdere 8,65 Istrancalar 0,95 Kazandere 0,3 Pabuçdere 0,59