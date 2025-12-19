19 Aralık 2025, Cuma
Barış diye diye...

HAŞMET BABAOĞLU

19.12.2025, Cuma
Uyduruk ve orası burası çeken takvimi bir "varlık" sanacak kadar kendinden geçmiş olanlara şunu anlatmak zor...
Varsa bir "yeni yıl" eğer...
Çoktan başladı...
2026 ve sonrasında olacaklar mı?
Zaten bitmek üzere olan yılın içindeydi hepsinin tohumu, filizi, serpilişi...
Yeryüzünün "barış" diye diye savaşa doğru dört nala koşturuluşu mesela...

***

Filistin'de barış...
Ukrayna'da barış...
Orta ve Doğu Afrika'da barış...
İçinde "barış" geçen bu türden hangi denklem çıkıyorsa karşınıza...
"Hım, demek ki savaş yeni bir biçim alacak" deyip bildiğiniz yolda doğruyu savunmaya devam edin...

***

Böyle giderse...
Zaten hırpalana hırpalana ayakta duracak hâli kalmamış "barış" kavramına çocukları bile inandıramayacağız...

***

Benim kuşağım ilkokul, ortaokul, sürekli şunu öğrenmişti: Barış istiyorsan, savaşa hazır ol!
Sonra saf saf barış kavramına inanan kuşaklar geldi.
Derken başka hiçbir halkın acılarını umursamadan Akdeniz'de keyfince güneşlenmeyi "barış" sanan kuşakları da gördük...
Ve şimdi en keskin biçimde eskiye geri dönüyoruz.
Savaşa hazırlık...
Her an...
Artık budur barış!

***

Jeostrateji ve gelecek analizcileri şaşkın...
Niye?
İki binli yılların başlamasıyla birlikte bu tipler bize 2025-2030 arasını "küresel finans ve refahın yeniden ve nihai organizasyonu" olarak anlatmışlardı.
Hesapta...
Global ticaret ve paranın gücü bütün ayrılıkları buldozer gibi geçecek, dünya dijital teknoloji ve finans işbirliğini "barış" içinde yaşayacaktı...
Geçmiş olsun!

***

Barış...
Trump insanın moralini çok fena bozacak biçimde dalga geçiyor bu kavramla...
Dalga geçtiğini de gözümüze soka soka üstelik...
Nasıl manidar!

***

Sonuç?
Barış artık sadece "savaşa hazırlık" anlamına geliyorsa ve gerisi işin özü değil de süsüyse...
Bir nokta çok önemli...
Ne o?
İktisat...
Artık bu alan globalizm yalanlarına terk edilemez.
Baştan düzenlenmeli...
Anlaşılmadı mı?
Önümüzdeki günlerde anlatacağım.

***


NOT DEFTERİ
İnsanın ne kadar da çok düşmanı var. Önce, insan, kendi kendinin düşmanı. (SEZAİ KARAKOÇ / Ruhun Dirilişi)

