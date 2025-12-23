Sincan, Mamak, Altındağ dikkat! 23 Aralık su kesintisi mahalle mahalle tam liste

Ankara'da kuraklık ve artan su tüketimi, su kesintilerini beraberinde getirmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 23 Aralık 2025 tarihine ilişkin su kesintisi programını yayımladı. Açıklamaya göre Altındağ, Kazan, Mamak ve Sincan ilçelerinde planlı ve plansız kesintiler gün boyunca sürecek, bazı bölgelerde ise kesintiler 24 saate kadar uzayacak.