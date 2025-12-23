Viral Galeri Viral Liste Sincan, Mamak, Altındağ dikkat! 23 Aralık su kesintisi mahalle mahalle tam liste

Ankara'da farklı ilçelerde yaşayan ve uzun süreli su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, 23 Aralık tarihli kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 23 Aralık'a ait su kesintisi programını yayımladı. Açıklamaya göre, bugün Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi devam ederken, bazı mahallelerde kesintilerin 24 saate kadar sürebileceği bildirildi.

Ankara'da kuraklık ve artan su tüketimi, su kesintilerini beraberinde getirmeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 23 Aralık 2025 tarihine ilişkin su kesintisi programını yayımladı. Açıklamaya göre Altındağ, Kazan, Mamak ve Sincan ilçelerinde planlı ve plansız kesintiler gün boyunca sürecek, bazı bölgelerde ise kesintiler 24 saate kadar uzayacak.

ALTINDAĞ'DA VANA ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ

Altındağ ilçesinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen vana arızası nedeniyle plansız su kesintisi yaşanıyor.
22 Aralık saat 23.00'te başlayan kesintinin, 23 Aralık saat 14.00'te sona ermesi planlanıyor. Üst kotlara suyun ulaşmasının ise saat 18.00'i bulabileceği bildirildi.

Etkilenen mahalleler: Kale, Atıfbey, Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Solfasol, Gültepe, Tatlar, Kavaklı ve Aydıncık.

KAZAN'DA PLANLI VE GEÇİCİ SU KESİNTİSİ

Kazan ilçesinde devam eden kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle planlı su kesintisi uygulanıyor.
Saray Mahallesi'nde 22-23 Aralık tarihleri arasında 08.30–17.30 saatleri arasında su verilemeyecek. Yetkililer, Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla benzer sorunların büyük ölçüde giderileceğini belirtti.

Etkilenen yerler: Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi ve bağlı cadde ile sokaklar.

MAMAK'TA SU KESİNTİSİ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Mamak ilçesinde de vana arızası nedeniyle plansız su kesintisi yaşanıyor.
22 Aralık saat 23.00'te başlayan kesintinin, 23 Aralık saat 14.00'te sona ermesi öngörülüyor. Üst kotlara suyun geç ulaşabileceği ifade edildi.

Etkilenen mahalleler: Ekin, Bostancık, Karaağaç, Altıağaç, Harman, Hürel, Hüseyin Gazi ve Bahçeleriçi.

SİNCAN'DA KESİNTİ 24 SAATİ BULACAK

Sincan ilçesinde kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle bazı mahallelerde su basıncında düşüş ve yer yer kesintiler yaşanıyor.
23 Aralık 00.15'te başlayan kesintinin, gece 23.55'e kadar sürebileceği bildirildi.

Etkilenen mahalleler: Alcı, Beyobası, Çokören, Maliköy mahalleleri ile üst kotlar.

