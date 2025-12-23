Sincan, Mamak, Altındağ dikkat! 23 Aralık su kesintisi mahalle mahalle tam liste
Ankara'da farklı ilçelerde yaşayan ve uzun süreli su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, 23 Aralık tarihli kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 23 Aralık'a ait su kesintisi programını yayımladı. Açıklamaya göre, bugün Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi devam ederken, bazı mahallelerde kesintilerin 24 saate kadar sürebileceği bildirildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:34