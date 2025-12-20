20 Aralık 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Haftanın notları: Sussan da olur!

HAŞMET BABAOĞLU

Haftanın notları: Sussan da olur!

Haftanın notları: Sussan da olur!

20.12.2025, Cumartesi
Hepinizden sıkıldım artık!
Ülkemizin dört bir yanında düşmanca bir savaş düzeni oluştuğunu görüp bilen ama Türkiye silahlanmaya öncelik vermekten söz edince birden "Nişantaşı barışçısı" havasına girenleri kastediyorum...
Her şeyiniz ecnebi!
Özellikle öyle yetiştirildiniz, tamam!
Ama hiç değilse, savunma konularında azıcık "milli" olun, diyeceğim de...
Bazılarınızla birlikte yaşlandık, hepinizi iyi tanıyorum.
Turistler bile bu ülkeye sizden daha az turistik bakıyor.

***

Sosyal medyada görüyorum...
Yeni tip ağır hedonist ve pek uyduruk bir "ülkesini sevme" modeli geliştiriliyor.
Adana'da Adana kebabı yemek için canını verecek neredeyse...
Mardin'de pahalı bir hafta sonu geçirmek veya Karadeniz'in yüksek tepelerinde çekilmiş fotoğraf karelerine girmek için bütün yıl deli gibi çalışabilir mesela...
"Artık Paris, Miami umurumda değil, birkaç yıl ülkemde olacağım" diye videolar çekiyor.
Fakat heveslerinin hiçbir yerinde İNSAN yok.
Yerlilik mi?
Broşür kıvamında...
Bakalım, bu tavrın sonu nereye varacak?

***

Anglosakson medyasına bakanlar...
2019'dan 2020'ye geçtiğimiz kış aylarını, hatta 2020'den 2021'e geçişi hatırlayabilirler...
Alttan alta tuhaf bir "Geliyor, geliyor, yeni pandemi geliyor" havası var.
Uzmanlar abartmayın diyor ama özellikle BBC pek hevesli.
Umarım diğer Avrupa medyası bu havaya uymaz.
Uyarsa, biz de çarçabuk etkileniriz, malum.

***

Suudi Arabistan'da karlar, fırtınalar, yağmurlar...
Gazze sel altında kaldı günlerce...
Biz hâlâ mevsim yağmurlarını bekliyoruz.
Ne zaman birileri cidden mevsim "anormallikleri"nden; yeni hava durumu hâllerinden ve yakın gelecekten konuşacak?
"İklim krizi" klişelerine kapılmadan ama...

***

Müzik dinlediğimiz dijital platformlarının algoritmalarına mahkûmiyetimizi doğru düzgün tartışamadan...
Doğrudan yapay zekâ yoluyla üretilmiş popüler müzik parçaları önümüze düşmeye başladı...
Buyurun bakalım!
Biz hâlâ geleceği bekleyelim, gelenin ne olduğunun farkında bile değiliz.

***

Direndim ve yenildim...
Sagopa'nın yapay zekâyla ürettiği kadın vokalist Nun Sultan'ın hayranıyım bundan böyle...
Favorim "Sussan da Olur" şarkısı...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Barış diye diye... 19.12.2025 Cuma
Gençler hak yenen dünyayı nasıl öğreniyor? 18.12.2025 Perşembe
İbret alınsaydı... 16.12.2025 Salı
Dünya... Ne tuhaf işler! 15.12.2025 Pazartesi
İç sesimiz ‘iç’ten mi? 14.12.2025 Pazar
Haftanın notları: Sakin olmak! 13.12.2025 Cumartesi
2026 ve gündelik ekonomik hayat 12.12.2025 Cuma
2026’nın trendleri diyorlar ya... 11.12.2025 Perşembe
Savaş mı, kapanma mı? 09.12.2025 Salı
Bunları ne zaman konuşacağız, kim bilir 08.12.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör