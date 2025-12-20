Hepinizden sıkıldım artık!Ülkemizin dört bir yanında düşmanca bir savaş düzeni oluştuğunu görüp bilen ama Türkiye silahlanmaya öncelik vermekten söz edince birdenhavasına girenleri kastediyorum...Özellikle öyle yetiştirildiniz, tamam!Ama hiç değilse, savunma konularında azıcıkolun, diyeceğim de...Bazılarınızla birlikte yaşlandık, hepinizi iyi tanıyorum.

***

Sosyal medyada görüyorum...Yeni tip ağır hedonist ve pek uyduruk birmodeli geliştiriliyor.Mardin'de pahalı bir hafta sonu geçirmek veya Karadeniz'in yüksek tepelerinde çekilmiş fotoğraf karelerine girmek için bütün yıl deli gibi çalışabilir mesela..."Artık Paris, Miami umurumda değil, birkaç yıl ülkemde olacağım" diye videolar çekiyor.Bakalım, bu tavrın sonu nereye varacak?

***

Anglosakson medyasına bakanlar...2019'dan 2020'ye geçtiğimiz kış aylarını, hatta 2020'den 2021'e geçişi hatırlayabilirler...Alttan alta tuhaf birhavasıvar.Uzmanlar abartmayın diyor ama özellikle BBC pek hevesli.Umarım diğer Avrupa medyası bu havaya uymaz.Uyarsa, biz de çarçabuk etkileniriz, malum.

***

Biz hâlâ mevsim yağmurlarını bekliyoruz."İklim krizi" klişelerine kapılmadan ama...

***

Müzik dinlediğimiz dijital platformlarının algoritmalarına mahkûmiyetimizi doğru düzgün tartışamadan...önümüze düşmeye başladı...Buyurun bakalım!Biz hâlâ geleceği bekleyelim,farkında bile değiliz.

***

Direndim ve yenildim...Sagopa'nın yapay zekâyla ürettiği kadın vokalistbundan böyle...Favorimşarkısı...