Neye ihtiyacımız var?"Bir parça sükûnet" diyeceksiniz, biliyorum...Ama dikkat ediyor musunuz?"E yeter ama!" diyerek sükûnete koşacağını sanmak modern küçük burjuva takıntısıdır.Olmaz! Olamaz!

***

Hem toplumsal hem de kişisel hayatlarımız için şu keskin bir gerçektir: Uğultu yükseldi mi, sükûnet kuytulara kaçar.Fakat hiç değilse, basit biçimdeiçin çaba göstermeli...Nasıl?Korkak, kaçak bir hâlle mi?Uzaklık cilasına bürünerek mi?Mutlak ilgi isteyen meselelere karşı kayıtsız kalarak mı?Asla!Ben şairin sözünü seviyorum:

***

2017 yılına ait bir Twitter mesajımı hatırlattılar geçen gün, tam olarak şöyleydi:

***

Hatırladıklarım kadar unuttuklarım da çoğalıyor. Kim söylemiş, hafızamda yok ama söz bildim bileli zihnimde çınlar:

***

Sosyal medyaya bakıyorum...Ve her seferinde aynı şeyi düşünüyorum:

***

20 yıl kadar önce şu meseleye dikkat çekmiştim, o günden bugüne bir değişiklik olmadı...Erkek egemen kültür,neredeyse kadınlara has bir şey gibi anlatıyor.Aklını bir süre veya kalıcı biçimde kaybetmek sankibir şey olarak anlaşıldı hep...Erkekleroluyordu ama kadınlar basbayağı deliriyordu sanki...Oysa hâlâ psikiyatri istatistiklerierkeklerin sayısınınolduğunu gösteriyor.

***

olan erkek değil, kadındır.Erkek olursaolur ve bu farklı bir şey...

***

İçindeki serüvenciliği henüz çocukken kaybeder.Suya sabuna dokunmaktan korkutulur.İçindeki bastırılmış tutkuları da tüketsin diye önünekonulur.