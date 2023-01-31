İngiltere'de seçmen olduğunuzu düşünün...İngilizler "Ülkemizi kim yönetiyor?" sorusuna tek cevap veriyorlar artık:

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Ama havalarına laf yok!Hâlâ dünyaya demokrasi, sosyolojik temsil, siyasi adalet pazarlamaya çalışıyorlar...Ukrayna'dahavariliği onlardan soruluyor. Düşmüş başbakanları hâlâ Ukrayna'nın karanlık dehlizlerinde dolaşmaktan kendini alamıyor.

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Hatırlayın, daha geçen yaz Muhafazakâr hükümettenHangi ülkede olsa..."Tamam artık, bir de seçmene soralım" denir ama kimse lafını bile etmedi.Derkenkıytırık bir gerekçeyle istifaya zorlandı.Yerine gelen Başbakansadece 44 gün dayanabildi.Onun yerine de finans baronu Golden Sachs'ta analist olarak yetişmişgeldi, malum.

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Şimdi iki gün önce olana bakın!Sunak, daha yeni göreve getirdiği'yi "vergi kaçırdığı iddialarını ciddi bulduğu" gerekçesiyle istifaya davet etti, Zahawi kabul etmek zorunda kaldı.Düşünün, aslında Zahawi geçen ekimden beriŞaka gibi değil mi?Üstelik Johnson'un Başbakan olduğu hükümette de Eğitim ve Aşılama Bakan Yardımcılığı yapmıştı.Adını koyalım...Siyasilerkategorisine doğru itiliyorlar.O gider, bu gelir.

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Olay sadece İngiltere'de mi böyle?Hayır!Allah aşkına,her gün fikir değiştiren Sosyal Demokrat Başbakan ve koalisyon ortakları Yeşiller gerçekten kendilerine verilen oyları mı temsil ediyorlar?ikinci dönemine başlayan, oturduğu koltuğubir tip mi?Geçiniz...

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Küresel elitler demokrasiden de, siyasetten de, seçmenden de çoktan vazgeçtiler.

İstiyorlar ki, mevcut sistem ve siyasiler iyice gülünçleşsinler...

Bakalım bu iş nereye gidecek?

Ha, söylemeden geçemeyeceğim tabii...

İki Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da siyasal tablo tıpatıp böyleydi.

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NOT DEFTERİ

Her sabah güneş aynı yerden doğup aynı yerden batıyor ve beni daima aynı vaziyette, aynı masanın başında yazılarımı kara kara düşünürken buluyor. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Konuşmalar)