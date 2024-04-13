İnsan tamam değildir ve bu onun tabii özelliğidir.Dertler, acılar, kırgınlıklar insan için var; sevinçler, ferahlıklar, coşkular da...Bardağı doldurma çabamız (ki ne güzeldir!) asla boşluğu ortadan kaldırmayacak...Ölüm tamamlayacak.

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Psikoterapi bir "yalanı olmaktan kurtarılmalıdır.Psikoterapi yalnızlaştırılmış modern insanın kendisiyleimkanlarından sadece biridir.

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Küslük yüreğe yüktür, doğru!Ama yerli yersiz "" törenleri de yakışıksız hafifliklerdir.Görüyorum halinizi...

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Sürekli mutlu olmaya çalışıyor ve bu çaba onu çokkılıyor.

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Korkuyoruz...Dostlarımızın ihanetinden, övdüklerimizin şımarmasından, güvendiğimiz dağlara kar yağmasından korkuyoruz...Öyle de oluyor çoğu zaman.Oysa demişler ya...Korkunun ecele faydası yok!Ama ömre de bir faydası yok, emin olun!geçtiği her yeri çöle çeviriyor.

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Hep yazdım...Biri olduğu fena halde şüpheli bir takım insanlarınliğine inanabilir miyiz? Asla.

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Pekiini pespaye arzular ve kör hırslarla doldurmuş olanlara ne demeli?

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Bir deini hep hafife almış, hiç beslememiş, hiç özen göstermemiş olanlar var.Ne de çoklar!

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Global düzenin sahipleri abuk sabuk komplo teorilerini işaret edip dalga geçmeyi seviyorlar.Oysa bütün ilaçlar gibi, "gizli saklı tezgahları ortaya çıkarma"nın da yan etkileri var; bunlardan biri de söz konusu çılgın teoriler...Sen ""a odaklanıp bakmaya başlayınca, "gözlerden kendini kaçırıveriyor.Sen Anunakiler ile ilgilenirken, çok yakın zamanda, mesela 18. Yüzyılda tarihin yeniden kurgulanışı saklanıyor.

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Son günlerde üzerinde hep bir "var...Belki de "" geçme zamanın gelmiştir.