"Bu devirlerde filozof sersem, diplomat sarhoş, âlim katil, sanatkâr deli ve halk iradesizdir. Galiba zaman denen sihirbaz, haddini aşmış tekâmülleri, hayatın esrarlı bünyesinde gizli gizli ura çevirmekte...Necip Fazıl, 13 Nisan1939'da bu notu düşüyor.İkinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen olaya;henüz üç buçuk ay var...

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Daha önce de Necip Fazıl'ınndan söz etmiştim, hatırlarsınız...1939'un başından itibaren "Bundan sonra duyulacak ilk tokat şaklayışını, bıçağın çekilmesi takip edecek; dünyagidiyor" diye yazmıştı da, bütün Babıali biraz mübalağa bulmuştu bunlarda...Sabah kalktım...Bilmiyorum artık hangi hisle, kitaplığımdan derlemenin birinci cildini çekip çıkardım; sayfalarını karıştırmaya başladım.Altını çizdiğim bazı satırları buraya aktaracağım.Mesela 15 Nisan'daki notu ilginç üstadın...Bütün dünya dinlenirken biz savaştık, şimdi de bütün dünya savaşsın, biz dinlenelim. Dinlenelim ki, arada bir, Gulliver'in devleri kadar göze heybetli görünelim."Birleşik Krallık ve Fransa'nın artık resmen Almanya'ya savaş ilan etmek zorunda kaldığı gün; yani 3 Eylül'de yazdığı şu cümleyi ise ayrıca önemserim:"Hadiseler beni teyit etti.

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14 Mayıs 1940...Savaş bütün ağırlığıyla dünyanın üzerine kapanmış artık.Almanlar bir ay kadar sonra Fransa'da zaferlerini ilan edecek.Her nedense...Babıali ve Ankara, harbin Balkanlar'a yansımayacağı iddiasında.Buna kızan Necip Fazıl ise şunları yazıyor: "Ahmak olmaktan korkan ve akıllı görünmeye cesaret edemeyenlerin yeri hadiselerin arkasıdır (...) Harp, gayesine ulaşmak için Balkanlar'dan geçmeye mahkûmdur."

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Meraklısına bu derlemeyi tavsiye ederim...Ben üstadın 22 Ekim 1940'taki şu satırlarıyla kapatayım: ", nasıl derin ruh ve kafaedebine riayet etmeden çatlayacakkadar şişmekse,daima olduğu gibi düşmanlarınıkendi hırs deryaları içindeboğup tüketmektir."