Burjuvazimizin çağdaşlığı da bu kadar

Hiç şaşırmadım...büyük kaşif saydıkları Kristof Kolomb'un üzerine titriyormuş..."Keşifler çağı"nı Milli Eğitim'in artık "sömürgeciliğin açılış çağı" olarak okutacak olmasından rahatsızlarmış...

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Gülüyorum doğrusu...Belli ki...Henüz üç dört yıl önce ABD ve İngiltere'de doğrudan küreselci oligarşi tarafından sokaklara çıkartılan kalabalıkların sömürgecilik tarihinin öncü isimlerinin anıtlarına saldırdıklarını unutmuşlar...

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Yahu Wikipedia bile adını koymuş adamın!"Coğrafi keşifleri başlatan" diyor ama ardından da hemen ekliyor: "Cenevizli kaptan ve kaşif..."Çünkü Kolomb'u denizlere açılmayaiten Katolik Kilisesi'nin hesabı yeni zenginlikve hükümranlık alanları bulmaktı.

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Keşif hikayeleri anlatanlar hep şunu unuturlar...O tarihte Müslümanlar Asya'ya açılan bütün ticaret ve zenginlik kapılarını ellerinde tutuyorlardı.Kolomb, seferlerinin desteklenmesi için kiliseyi şöyle ikna etti:O yüzden 1492 yılında Antil adalarına çıktığında Hindistan'a vardığını sandı; karşılaştığı yerlilere "dedi ve bu sersemlik bugüne kadar hayatta kaldı...

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Şunu bilelim...Doğu'da farklı toplulukla ticaret yapıyor, birbirlerine zenginlik aktarıyordu.Keşifler ise dünya tarihinde yeni bir dönem açtı:; yeni topraklardaki doğal kaynak zenginliği doğrudan Avrupa'ya aktarıldı.Bütün bunları çocuklara marifet diye anlatmanın alemi yok!

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İşin doğrusu, Milli Eğitim bu konulara dikkat etmekte çok geç kaldı.

Kaç nesil sömürgeciliği bilmeden tarih öğrendiğini sanıp Batı'nın zenginliğine hayran oldu...

Yazıktır!

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NOT DEFTERİ

Bunlar pek yumuşak başlı, ürkek insanlar... Kötülük nedir bilmiyorlar diyor Amiral; hiç savaşmamışlar... Bin kişi olsalar bile bizim üç beş adamımızla baş edemezler. (KRİSTOF KOLOMB / Seyir Defterleri)