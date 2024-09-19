Artık kabul edelim...Devletlerin, siyasetçilerin, diplomatlarınplatformudur...Akıbeti de az çok bellidir.Hiç şüpheniz olmasın...KÜRESELCİ OLİGARŞİ izin verdiği an, tıpkı(1920-1946) gibi tarihin çöplüğüne karışacaktır.

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BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine verilen veto hakkı, diğer devletler için durumunye değil, zorakiye dayandığını gösteriyor.Türkiye'nin güzel ifadesiyleise, bu yapı niyesürüyor?Çünküekonomisiyle, savunma sistemleriyle, idari kurgusuyla baştan aşağı hegemonik yapılanmadan ibarettir.Biri kalkıpdese, bir çırpıda "bu yanlış"diyemem...

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Peki niye "Artık öyle bir noktadayız ki, KÜRESELCİ OLİGARŞİ izin verdiği an, BM bir gün bile ayakta kalamaz" diyorum.Ama yakın zamanda böyle bir şey olmayacak.Neden mi?BM'ningibi yan kuruluşlarıBM'den dahaönemli yapılar.amamesela DSÖ müthiş bir manipülasyonaygıtı...

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Şu tarihleri alt alta yazalım...24 Ekim 1945...14 Mayıs 1948 BM Paylaşım Planı uyarınca4 Nisan 1949 NATO'nun kuruluşu...

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BM tarihi bakımından İsrail'in varlığı önemlidir.

Çünkü İsrail karşısında BM illüzyondan ibarettir.

Kurulduğundan beri işgalcidir İsrail ve onca yıldır BM'nin Güvenlik Konseyi kararlarını dahi takmamaktadır.

Büyük ve küçük İsrail varken BM'yi ciddiye almak diplomatik hayalciliktir.

Ben bu satırları yazarken BM Genel Kurulu vardı ve Filistin için acil oturum yapılıyordu.

Baktım...

Genel kurulda şöyle bir konuşma yapılmış: "Filistin'de acı çeken insanlar bizden doğru karar almamızı bekliyor."

Çok acı ve çok aldatıcı!

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NOT DEFTERİ

Avrupa ve Batı medeniyetinin dünyaya yayılırken ve başka medeniyetleri tarumar ederken kullandığı "taktika", kendisinden başkasını insan saymamaktır. (NABİ AVCI / Lacivert dergisi söyleşisinden... Eylül 2024)