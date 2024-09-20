32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?

Başvuru Şartları Neler Olacak?

Başvuru şartları her dönem olduğu gibi, bu dönemde de belirleyici olacak. İşte geçtiğimiz dönem için açıklanan temel POMEM başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak: Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Eğitim durumu: Adayların lisans mezunu ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şart.

KPSS şartı: Adayların, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS lisans sınavında P3 puan türünden en az 60,00 puan almış olmaları gerekiyor. Şehit ya da vazife malullerinin eş veya çocukları için bu puan 48,00 olarak belirlenmiş durumda.

