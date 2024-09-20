20 Eylül 2024, Cuma
32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?
KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavlarının sona ermesiyle, kamuda görev almak isteyen adaylar gözlerini POMEM başvuru sürecine çevirdi. Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim alarak polislik mesleğine adım atmak isteyenler, sınav sonuçlarıyla birlikte başvuruların ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, 32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:59