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32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?

KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavlarının sona ermesiyle, kamuda görev almak isteyen adaylar gözlerini POMEM başvuru sürecine çevirdi. Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim alarak polislik mesleğine adım atmak isteyenler, sınav sonuçlarıyla birlikte başvuruların ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, 32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:59
32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?

Polis olmak isteyen binlerce aday, 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Geçtiğimiz dönemde, 7 bin 500 kadın ve erkek adayın alımı gerçekleştirilmişti. Yeni dönem için başvuru sürecinin başlayıp başlamadığı, Polis Akademisi tarafından yapılacak duyurularla netleşecek.

32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?

Başvuru Tarihleri Henüz Netleşmedi

Dönem POMEM başvuruları, geçtiğimiz nisan ayında tamamlandı. Ancak 32. Dönem için kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Adaylar, başvuru tarihlerinin belirlenmesi için Polis Akademisi duyurularını yakından takip ediyor.

32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?

Başvuru Şartları Neler Olacak?

Başvuru şartları her dönem olduğu gibi, bu dönemde de belirleyici olacak. İşte geçtiğimiz dönem için açıklanan temel POMEM başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak: Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
Eğitim durumu: Adayların lisans mezunu ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şart.
KPSS şartı: Adayların, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS lisans sınavında P3 puan türünden en az 60,00 puan almış olmaları gerekiyor. Şehit ya da vazife malullerinin eş veya çocukları için bu puan 48,00 olarak belirlenmiş durumda.

32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, şartları neler?

Yaş sınırı: Adayların, 1 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor. 30 yaşından gün almamış olmak şart.
Boy ve kilo şartı: Erkek adayların en az 167 cm, kadın adayların ise en az 162 cm boyunda olmaları gerekiyor. Ayrıca beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması şart koşuluyor.
Sağlık durumu ve hukuki engeller: Adayların silah taşımaya hukuki bir engelinin bulunmaması ve Polis Akademisi'nin sağlık şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.