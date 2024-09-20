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Başkan Erdoğan cuma namazını Atatürk Havalimanı'ndaki mescitte kıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 15:56 Güncelleme: 20.09.2024 16:11
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Başkan Erdoğan cuma namazını Atatürk Havalimanı’ndaki mescitte kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Atatürk Havalimanı'nda bulunan mescitte kıldı. Başkan Erdoğan'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve bazı yetkililer eşlik etti.

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