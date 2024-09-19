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Satın aldığınız çoğu üründe bu işaret var: "E" gramaj işaretinin anlamı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 10:57 Güncelleme: 19.09.2024 10:57
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Satın aldığınız çoğu üründe bu işaret var: E gramaj işaretinin anlamı ne?

Ambalajlı ürünlerin üzerinde sıkça karşılaşılan 'e' işareti, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu işaretin ne anlama geldiği ve tüketici için ne tür bilgiler sunduğu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için haberimizde, 'e' işaretinin işlevi ve anlamı hakkında açıklamalar yer alıyor. İşte, ambalajlı ürünlerde gördüğünüz 'e' işaretinin anlamı ve neyi ifade ettiği hakkında bilmeniz gerekenler.

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