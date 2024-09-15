Stefan Zweig'ın, Tolstoy'unromanlarını bu sözlerle tarif edişiniçok sever Kemal Tahir...

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Çok değer verdiğim romancımız'in, çok sevdiğim'a bir türlü ısınamamış olması üzerinde durmaya değer bir noktadır.O kadar ki...Bir konferansta ona "Hangi romancılar en büyüktür?" diye sorulur.Yazarımız duraklaya duraklaya saymaya başlar...E tabii şu soru kaçınılmazdır: "Ya Tolstoy?"Kişisel "En büyükler" listesine onu sokmadığını söyler Tahir...Sonradiye bir yazı kaleme alır.Bu yazıdan da anlarız ki, Tolstoy'un "kral gibi başlayıp peygamber gibi bitirmesi"ne gıcıktır.Oysa Tolstoy dibine kadardır. Muazzamromancılığı onun için sadece bir aşamadır.Hayatı boyunca arayış içinde bir hâlden ötekine doğru ilerlemiştir.Lakin Kemal Tahir hep şüphededir; çünkü aklını "Bu kadar güçlü bir edebiyat becerisi nasıl olur da terk edilir?" sorusu kurcalayıp durur.Kendince şu sonuca varmıştır."Tolstoy, romancılığı, ruhunun gizliliklerini meydana vuracak korkusuyla bırakmıştır."

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Tolstoy bir romancıdan ibaret kalabilir miydi?Kemal Tahir'in anlamak istemediği şey nedir?Sanırımbir kapı açar bize:"Yemekten önce oturma odasına geldi. Aklı bizden, buralardan çok ama çok uzaktaydı sanki... Derin bir sessizlik içinde kanepeye oturdu, sonra birden avuçlarını dizlerine sürtmeye, dertli dertli sallanmaya başladı. Yüzünü ekşitti sonra ve dedi ki:

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Gorki'nin şu tasvirini de anlamlı bulurum..."Lev Nikolayeviç Tolstoy, insanların değişik bir dil konuştuğu, hatta bizden değişik biçimde hareket ettiği uzak bir ülkeden az önce gelmiş gibi...Başka toprakların tozuna bulanmış sanki...Tolstoy büyük bir romancıdır, doğruama esasen yukarıda anlatılan adamdır.