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HAŞMET BABAOĞLU
Bir yıl sonrasını bilmiyoruz

“Bir yıl sonrasını bilmiyoruz”

09.09.2024, Pazartesi
Hiç usanmak, "tamam anladık" falan demek yok!
Şu sorularla sürekli hesaplaşmak zorundayız...
Nasıl bir zamana denk geldik?
Dünyanın hali nedir ve nasıl olacak?

***

Tabii şimdi içinizden diyorsunuz ki, "biliyoruz, ne olmuş yani!"
Hayır, öyle değil!
Ekmekten suya...
Savaşlardan, barışlara...
Neşemizden kederimize, ne varsa...
Hepsi o soruların cevaplarında saklı...

***

Ve işte tam da bu yüzden...
Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa'nın geçenlerde ülkesindeki Gençlik Konferansında söylediklerini mercek altına almakta fayda var...
Ne dedi Sousa?
"Altı ay ya da bir yıl sonra nasıl olacağını bilemediğimiz bir uluslararası ortamda yaşıyoruz."
Buna bir mim koyun!
Sonra?
"ABD seçimlerini kim kazanırsa kazansın, hele Çin'deki değişimlerden sonra dünya asla aynı olmayacak."

***

Sosyal Demokrat siyasi gelenekten gelen de Sousa gençlere yaptığı kritik konuşmanın hemen iki üç cümlesinin arasına şu kelimeleri sıkıştırdı...
"Bilmiyoruz, bugünden bilemiyoruz."
Sonra şunları da söyledi...
"Rusya veya Güney Afrika, Brezilya, Türkiye gibi yükselen güçlerin konumlanışı da aynı olmayacak. Hindistan da aynı olmayacak. Yeni bir tarihi döngünün başlangıcındayız.."

***

Peki işin esası ne?
Rebelo de Sousa bunu da şöyle anlattı: "Bu zamana kadarki sistem, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın toparlanışı için tasarlanmıştı. Ama dijitalleşmeye, enerji değişimine, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, hareketliliğe, gençlerin isteklerine ve de yaşlanan nüfusa uyum sağlayacak halde değil. Şimdi her şey değişmeye hazırlanıyor. O yüzden muazzam bir kararsızlık var."

***

Portekiz Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri aklınızın bir köşesinde kalsın...
Yakın zamanda ( şimdiye kadar her şey olağanmış gibi konuşanlar da dahil) diğer liderler de benzer açıklamalar yapmaya başlayacaklar, şüphem yok...

***


EĞİTİM MASRAFLARI DİYOR, SUSUYORUM
Yeni eğitim öğretim dönemi hayırlısıyla başlıyor...
Hiç hayale kapılmayın...
Müfredat şu bu tartışmaları ikincil planda kalacak.
Çünkü okul masrafları dehşet!
Görüp yaşadım, devlet ilkokulunda 2. Sınıf öğrencisi için sadece kalem, kağıt, defter harcaması 2500 lirayı geçiyor.
Kılık kıyafet, okul katkı payı, kitaplar falan, hiç açmıyorum onları...
Allah birkaç çocuk okutan anne babaların yardımcısı olsun!

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