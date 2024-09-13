Haziran 1922'de Milletler Cemiyeti'nde Filistin'de İngiliz Manda Yönetimi kabul edilip ilan edildi.Artık Ortadoğu'nun eskiye dönmesine ilişkin bütün kapılar kapanmış;Bu arada kuzeyde Fransızlar ve İtalyanlar bütün mevzilerini terk ederkenhız kazanıyordu. Mustafa Kemal Paşa, Haziran 1922'de artık Yunan işgaline tamamen son verecek savaşı başlatma kararını alıp orduyu hazırlamaya başlamıştı. Büyük Taarruz'de başladı, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.Yunanlar 9 Eylül'de İzmir'den gittiler.

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Soğuk savaş sonrasıTruman doktriniçerçevesinde 12 Temmuz 1947 yılındaABD-Türkiye ikili anlaşmasıdır.Türkiye'nin soğuk savaş pozisyonunu tartışılmaz biçimde pekiştirdiği tarih ise'dir. O tarihte ABD-Türkiye Ekonomik İşbirliği anlaşması yürürlüğe girer...Bir yıl sonra Türkiye, İsrail'i tanır.

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Tabii şu da ilginçtir veşeylerdendir...Polonya'da doğmuş, 1906'da ateşli bir siyonist olarak Filistin'e göç etmiş, 1912'de çok kısa sürede Türkçe öğrenip İstanbul'da hukuk eğitimi almış, sonra New York'a yerleşmiş ve yıllar sonraYani 1956'daki Süveyş krizi ve Arapİsrail savaşının ardından...Niçin gelmişti Gurion?Menderes'le siyasi koordinasyon ve istihbarat anlaşması yapmak için...

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"Ne yazıyorsun be adam?" dediniz belki içinizden...

Zihnim geçmiş ve bugün arasında gidip geliyor işte!

Zamanlar, yıllar, tarihler...

Hepsinin garip bir dokusu var...

İsrail oraya iki büyük paylaşım savaşının ürettiği konjonktürde, önce ciddi bir Yahudi göçüyle, sonra da devlet olarak konduruldu...

Ve olup bitenler kaçınılmaz olarak bizim Anadolu maceramızla da ilintilidir.

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