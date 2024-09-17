17 Eylül 2024, Salı
Bu 4 davranış IQ'nuzu sünger gibi emiyor! Sakın yapmayın
Zekanın büyük ölçüde genetik miras yoluyla aktarılması bilinse de, bireylerin zekası üzerinde davranış ve alışkanlıkların da önemli bir etkisi olduğu ortaya konmuştur. Psikologlar, IQ testleri dışında zekayı değerlendirmenin en etkili yolunun belirli davranış kalıplarını gözlemlemek olduğunu vurguluyor. Zeki bireylerin genellikle kaçındığı bazı davranışlar, onların düşünsel yetenekleri hakkında önemli ipuçları verebilir. İşte, zeki insanların alışkanlıkları arasında bulunmayan 4 davranış...
Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:01