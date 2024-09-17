Bu 4 davranış IQ’nuzu sünger gibi emiyor! Sakın yapmayın

Zeka kavramı, akıl yürütme, problem çözme ve fikir üretme gibi birçok karmaşık aşamayı içerir. Bu nedenle, bir kişinin zeka seviyesini tam olarak ölçmek her zaman kolay olmayabilir. Bilim dünyasında zeka seviyesini en geçerli şekilde ölçen araçlardan biri IQ testleridir. Ancak, sosyal hayatta insanların zekasını değerlendirmek için bazı davranış kalıplarını gözlemlemek de faydalı olabilir. İşte, zeki insanlar tarafından genellikle yapılmayan dört davranış: