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Manisalı teyzeler 90 yaş sırrını verdiler: Kahvaltıda 1 kaşık tarhanayla...

Manisa'da yaşayan 90 yaşındaki iki komşu, uzun ve sağlıklı yaşamlarının sırrını açıkladı. Günlük beslenmelerinin vazgeçilmezi olan tarhanayı her öğün, hatta kahvaltılarda bile tükettiklerini belirten komşular, yıllardır bu gelenekten hiç vazgeçmediklerini ifade ettiler. Zor olsa da tarhana yapımını sürdürdüklerini belirtirken bu alışkanlıklarının uzun ömürlerine katkı sağladığını vurguladılar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:41
Manisalı teyzeler 90 yaş sırrını verdiler: Kahvaltıda 1 kaşık tarhanayla...

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi'nde, 90 yaşındaki Pakize Tosun, Ümmü Kılıç ve Ümmü Ergin her yıl kış hazırlıkları için bir araya geliyor. Geleneksel tarhana yapımını birlikte gerçekleştiren bu üç yaşlı dost, sabahın erken saatlerinde evlerinin üstündeki beton alanda tarhana kurutma işlemini başlatıyor.

Manisalı teyzeler 90 yaş sırrını verdiler: Kahvaltıda 1 kaşık tarhanayla...

Tarhana Yapımının İncelikleri

Pakize Tosun, tarhananın yapımında gösterdikleri özeni şu sözlerle ifade ediyor: "Tarhana yapımı oldukça zahmetli bir süreç. Kırmızı acılı ve tatlı biberler, domates, tuz ve soğanı doğrayıp, tarhana otuyla birlikte kaynatıyoruz. Ardından biberlerin kabuklarını ve domateslerin çekirdeklerini temizliyoruz. Soğuyan karışıma yoğurt ve un ekleyip, bir hafta kadar bekletiyoruz. Küçük parçalara bölüp, evlerin dam başlarına seriyoruz ve burada bir hafta kadar kurutuyoruz. Kuruduktan sonra elekten geçirip gölge bir yerde tekrar kurutuyoruz. Bu süreç bir aydan fazla sürüyor."

Manisalı teyzeler 90 yaş sırrını verdiler: Kahvaltıda 1 kaşık tarhanayla...

Tarhananın Sağlık Üzerindeki Etkileri

Tosun, tarhananın kış aylarında vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğunu belirtiyor: "Kışın her sabah kahvaltıda tarhana çorbası yaparız. Tereyağı üzerine domates sosu ekleyerek lezzetini artırırız. Tarhana çorbasının besleyici özelliği var ve Ramazan ayında bile orucumuzu tarhana çorbası ile açarız. Küçük çocuklarımıza da yediriyoruz. Tarhana, uzun ömürlü olmanın sırrıdır. Bizim burada bir söz vardır: 'Tarhana tarlaya kadar, bulgur öğleye kadar' ama tarhananın yeri bizde başkadır."

Manisalı teyzeler 90 yaş sırrını verdiler: Kahvaltıda 1 kaşık tarhanayla...

Sarıgöl'ün bu yaşlı dostları, tarhananın sağlığa olan katkısını ve geleneksel değerini vurgulayarak, uzun yaşamlarının sırlarını tarhanada bulduklarını ifade ediyorlar.

Manisalı teyzeler 90 yaş sırrını verdiler: Kahvaltıda 1 kaşık tarhanayla...

Tarhana Çorbasının Sağlığa Faydaları

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: C, E ve B vitaminleri açısından zengin olan tarhana çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

Sindirim Sağlığını İyileştirir: Yüksek lif içeriği sayesinde, bağırsak sağlığını destekler ve kabızlığı önler. Lifler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kas ve Vücut Fonksiyonlarını Destekler: Tarhana çorbası iyi bir protein kaynağıdır, bu da vücut fonksiyonlarını destekler ve kas gelişimini teşvik eder.

Soğuk Algınlığına Karşı Korur: Sıcak olarak tüketildiğinde soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletebilir. İçerdiği vitamin ve minerallerle vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

Kemik Sağlığını Korur: Kalsiyum ve magnezyum içerdiği için kemik sağlığını destekler ve kemik hastalıklarına karşı korur.

Tokluk Hissi Verir: Lif içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur, bu da kilo verme sürecine destek olabilir.

Kalp Sağlığını Destekler: Sağlıklı yağ asitleri ve lifler içerir, kalp sağlığını korur ve kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Enerji Sağlar: Karbonhidrat açısından zengin olduğu için uzun süre enerji sağlar ve tok tutar.

Toksinleri Atar: Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve vücudu olası zararlardan korur.