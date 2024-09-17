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VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 06:40 Güncelleme: 17.09.2024 06:41
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VGM burs başvuruları ne zaman, başladı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim öğrencileri için burs başvurularını resmi olarak başlattı. Yapılan açıklamaya göre, başvurular 15 gün boyunca devam edecek ve öğrenciler bu süre zarfında başvurularını tamamlayabilecek. Ortaöğrenim burs başvurularının açılmasıyla birlikte, üniversite öğrencileri de yükseköğrenim burs başvurularının tarihini merak etmeye başladı. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman yapılacak?

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