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Haberler Galeri Türkiye'nin 20 bin yıllık tarihi tehlike altında! Uzmanı uyardı: Acil önlem alınmalı

Türkiye'nin 20 bin yıllık tarihi tehlike altında! Uzmanı uyardı: Acil önlem alınmalı

Genellikle Rusya, Danimarka, Kanada, Alaska, Norveç, İzlanda, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde bulunan doğa harikası buzullar köklü bir geçmişe sahip oluyor. Pek çok kişi bilmiyor ama Türkiye'de de buzullar var ve 20 bin yıllık geçmişi sahip. Ancak Türkiye'deki bu buzullar tehlike altında. Gözardı edilen bu tarih yok olma derecesine geldi ve konuyla ilgili uzman isimden yetkililere çağrı yapıldı. Uzmanı tehlike ile karşı karşıya olan buzulların acil önlem alınması gerektiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2024 01:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 01:40
Türkiye’nin 20 bin yıllık tarihi tehlike altında! Uzmanı uyardı: Acil önlem alınmalı

On binlerce yıl önceye ait olan buzullar bir doğa harikası olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle İskandinav ülkeleri ve Grönland'ta görülen bu buzullar aslında Türkiye'de de var.

Türkiye’nin 20 bin yıllık tarihi tehlike altında! Uzmanı uyardı: Acil önlem alınmalı

Birçok kişi Türkiye'de buzul olduğunu bilmiyor. Hakkari'deki buzullar görenlerin gözlerini kamaştırıyor ancak bir tehlike var... Bu bölgedeki 20 bin yıllık geçmişe sahip olan buzullar tehlike altında. Dünyada ve Türkiye'de küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan iklim değişiklikleri nedeniyle Hakkari-Yüksekova sınırında bulunan 20 bin yıllık Cilo buzulları giderek küçülüyor.

Türkiye’nin 20 bin yıllık tarihi tehlike altında! Uzmanı uyardı: Acil önlem alınmalı

Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü, 30 kişilik bir grupla sabahın ilk ışıklarıyla Cennet ve Cehennem vadilerine hareket etti. Vadide kahvaltılarını yapan doğaseverler, daha sonra 20 bin yıllık buzulları yerinde inceledi.

Türkiye’nin 20 bin yıllık tarihi tehlike altında! Uzmanı uyardı: Acil önlem alınmalı

Cilo Dağları'nda yer alan 20 bin yıllık buzulların küresel ve iklim değişiklikleri nedeniyle gün geçtikçe erimeye devam ettiğini ve acilen önlem alınmasını isteyen Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulüp Başkanı Çetin Yorgun konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

Türkiye’nin 20 bin yıllık tarihi tehlike altında! Uzmanı uyardı: Acil önlem alınmalı

"Her hafta olduğu gibi bu hafta da Hakkari ve ilçelerini geziyoruz. Bu haftaki rotamız Cilo Dağları'nda yer alan Cennet ve Cehennem vadileri oldu. Bizde 30 kişilik grupla bölgeyi gezdik ama bizi üzen ise 20 bin yıllık buzulların erimesi oldu. Buna karşı acilen önlem alınması lazım. Çünkü tamamen yok olmaya yüz tutmuş durumdadır."