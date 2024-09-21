21 Eylül 2024, Cumartesi
Türkiye'nin 20 bin yıllık tarihi tehlike altında! Uzmanı uyardı: Acil önlem alınmalı
Genellikle Rusya, Danimarka, Kanada, Alaska, Norveç, İzlanda, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde bulunan doğa harikası buzullar köklü bir geçmişe sahip oluyor. Pek çok kişi bilmiyor ama Türkiye'de de buzullar var ve 20 bin yıllık geçmişi sahip. Ancak Türkiye'deki bu buzullar tehlike altında. Gözardı edilen bu tarih yok olma derecesine geldi ve konuyla ilgili uzman isimden yetkililere çağrı yapıldı. Uzmanı tehlike ile karşı karşıya olan buzulların acil önlem alınması gerektiği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 21.09.2024 01:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 01:40