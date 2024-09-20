Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı

Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki kızın istismarında öz baba suçlandı ancak korkunç gerçek DNA testi ile ortaya çıktı. İstismarcının Afgan Uyruklu Zahid Gassami olduğu öğrenilirken bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın ise aynı gün intihar ettiği ortaya çıktı.