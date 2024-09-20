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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı

Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün canlı yayında bir gelişme yaşandı. Afgan uyruklu Zahid ve istismar ettiği 14 yaşındaki kızın annesi ve üvey babası stüdyoda gözaltına alındı. İhbar kabul edilen canlı yayında ekipler stüdyoya gelerek Zahid Cabbar Gassami, anne Ayşe Karakaya ve üvey baba Serkan Karakaya'yı götürdü. Gözaltına alınan istismarcı, anne ve üvey baba ekipler tarafından götürülürken birbirlerini suçladı. İşte o anlar ve stüdyoda yaşananlar...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:09
Esra Erol’da canlı yayında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı

Serkan Karakaya, eşi Ayşe'nin çocukları yanına alarak 14 yaşındaki üvey kızını istismar eden Afgan asıllı Zahid'e kaçtığını ileri sürdü. Engelli kızını istismarcısı ile evlendiren Ayşe ve 14 yaşındaki engelli kızı istismar eden Afgan Zahid Gassami stüdyoya geldi.

Esra Erol’da canlı yayında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı

Taraflar canlı yayında yüzleşirken stüdyoya gelen ekipler tarafından gözaltılar gerçekleşti.

Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi.

Esra Erol’da canlı yayında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı

Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki kızın istismarında öz baba suçlandı ancak korkunç gerçek DNA testi ile ortaya çıktı. İstismarcının Afgan Uyruklu Zahid Gassami olduğu öğrenilirken bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın ise aynı gün intihar ettiği ortaya çıktı.

Esra Erol’da canlı yayında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı

ANNE KORKUNÇ GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Ayşe Karakaya, cinsel istismar sonucu çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilen 14 yaşındaki zihinsel engelli kızını kendi elleriyle istismar eden Zahid Gassami'ye teslim ettiğini ve dini nikah ile evlendirdiğini itiraf etti.

Esra Erol’da canlı yayında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı

14 yaşındaki P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Gassami canlı yayına katıldı. Pişkin tavırları ile dikkat çeken Zahid "14 yaşındaki kız benim karım" diyerek tekrar tüm tepkileri topladı.