20 Eylül 2024, Cuma
Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındılar! İstismar skandalında yeni gelişme: Zahid, anne ve üvey baba birbirini suçladı
ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün canlı yayında bir gelişme yaşandı. Afgan uyruklu Zahid ve istismar ettiği 14 yaşındaki kızın annesi ve üvey babası stüdyoda gözaltına alındı. İhbar kabul edilen canlı yayında ekipler stüdyoya gelerek Zahid Cabbar Gassami, anne Ayşe Karakaya ve üvey baba Serkan Karakaya'yı götürdü. Gözaltına alınan istismarcı, anne ve üvey baba ekipler tarafından götürülürken birbirlerini suçladı. İşte o anlar ve stüdyoda yaşananlar...
Giriş Tarihi: 20.09.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:09