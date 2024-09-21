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Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Selçuklu Devleti sorusu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken, programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa İstanbul'dan katılan 25 yaşındaki Ece bal isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki Büyük Selçuklu Devleti sorusuna verdiği cevapla yarışmaya damga vurdu. Bal, 11. soruya kadar gelerek verdiği yanlış cevapla Milyoner'den elendi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2024 03:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 04:00
Kim Milyoner Olmak İster’de Büyük Selçuklu Devleti sorusu

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı..

Kim Milyoner Olmak İster’de Büyük Selçuklu Devleti sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı..

Kim Milyoner Olmak İster’de Büyük Selçuklu Devleti sorusu

Yarışmaya İstanbul'dan katılan 25 yaşındaki Ece Bal isimli yarışmacı ilk 10 soruda başarılı bir performans sergiledi. Fakat 11. soruda yarışmacının karşısına "Selçuklular ile Gazneliler arasında 1040'ta yapılan Dandanakan Savaşı'ndan sonra kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı kim olmuştur?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Büyük Selçuklu Devleti sorusu

Soru: "Selçuklular ile Gazneliler arasında 1040'ta yapılan Dandanakan Savaşı'ndan sonra kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı kim olmuştur?"

ŞIKLAR:

A: Tuğrul Bey

B: Alparslan

C: Melikşah

D: Selçuk Bey

Kim Milyoner Olmak İster’de Büyük Selçuklu Devleti sorusu

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, "A: Alparslan" şıkkını söyledi..