21 Eylül 2024, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Selçuklu Devleti sorusu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken, programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa İstanbul'dan katılan 25 yaşındaki Ece bal isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki Büyük Selçuklu Devleti sorusuna verdiği cevapla yarışmaya damga vurdu. Bal, 11. soruya kadar gelerek verdiği yanlış cevapla Milyoner'den elendi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 03:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 04:00