19 Eylül 2024, Perşembe
Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL
Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları, eylül ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu ay sunulan kampanyalardan yararlanmak isteyenler için son iki hafta kritik önem taşıyor. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti giderek ısınırken, en yüksek ödeme fırsatını hangi bankanın sunduğu merak ediliyor. Eylül ayında sunulan promosyon fırsatları ve bankaların sunduğu en yüksek ödeme tutarları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:01