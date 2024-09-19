Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL

Eylül ayında emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan ek gelir fırsatları sunulmaya devam ediliyor. Bu ay tavan promosyon ödemesi 24 bin TL'ye kadar ulaştı. Promosyonlardan yararlanmak için sadece 13 gününüz kaldı. İşte hangi bankaların ne kadar promosyon verdiğine dair detaylar:

Banka Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor?