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Haberler Galeri Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL

Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL

Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları, eylül ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu ay sunulan kampanyalardan yararlanmak isteyenler için son iki hafta kritik önem taşıyor. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti giderek ısınırken, en yüksek ödeme fırsatını hangi bankanın sunduğu merak ediliyor. Eylül ayında sunulan promosyon fırsatları ve bankaların sunduğu en yüksek ödeme tutarları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:01
Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL

Eylül ayında emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan ek gelir fırsatları sunulmaya devam ediliyor. Bu ay tavan promosyon ödemesi 24 bin TL'ye kadar ulaştı. Promosyonlardan yararlanmak için sadece 13 gününüz kaldı. İşte hangi bankaların ne kadar promosyon verdiğine dair detaylar:

Banka Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor?

Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL

AKBANK

Akbank, emeklilere 17.500 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.000 TL ödüyor. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para imkanı sunuyor.

DENİZBANK

Denizbank, 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL ödüyor.

Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL

FİBABANKA

Fibabanka da emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL ödüyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL'ye kadar ödeme sunuyor. Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.000 TL ödüyor.

HALKBANK

Halkbank, emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. Maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL ödüyor.

Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL

ING

ING, 18.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.000 TL ödüyor. Ayrıca 3 adet ve üzerinde otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL ödüyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL veriyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL ödüyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, emeklilere 12.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL veriyor.

Emekliye ek kazanç listesi bankalardan geldi: Tek seferlik 17.500 TL

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 16.200 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.000 TL ödüyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim sunuyor.

TEB

TEB, emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL ödüyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, 14.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL ödeme yapıyor.