Tamam! Sosyal medyasız olmaz.Yapamayız...Geçti Bor'un pazarı; zaten eşek falan da kalmadı...Hiç değilse nasıl bir yerde olduğumuzu bilelim!Sosyal medyada geçirdiğimiz vakit bizieden bir enformasyon ve manipülasyon rüzgârına dönüşüyor...Peki rastgele mi oluşuyor bu atmosfer?Kritik nokta burası...Artık eminim;bir zihin saldırısınamaruz kalıyoruz.

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Nasıl mı?Bir noktaya çok odaklanmak, bakmamız gereken pek çok noktaya körleşmektir; hem aşırı odaklanma hem de kaotik gevezelik giderek hipnoza dönüşür...Mesela...hatta üzüntümüz boğazımızda düğümlendikaldı...Onu başından vurduğunda sevinç çığlıkları atan keskin nişancı siyonist katil buna da seviniyordur.

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Acil gündeme dair sorum şu:

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dan söz etmişti Elias Canetti.Bu tanım artık olup biteni tarif etmeye yetmiyor.Sadece ve durmaksızın tartışacak kadarinsanlar demek gerek...

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Tonla laf kalabalığı ve bitmez tükenmez tartışmalar...Bağırıp çağırarak tartıştıkça birbirimizden kopuyoruz, farkında mıyız?

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şunu bilin ki, önce sakin birkafaya ihtiyacınız var.Öyle ya, bazı şeyleri anlamaya başlayınca alışkanlıklarımız altüst olacak ve belki de doğru bildiğimiz birçok şey yeniden tanımlanacaktır.Anlamak istiyorsanız, konfordan vazgeçin, sarsılmayı göze alın!

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Birbirine kulak vermeden basmakalıp yargılarını değiş tokuş edenlerden olmanın saçmalığını anlasak keşke!Sohbet, tarafların birbirine saygı duymasıyla mümkün...Terk ettiğimiz şey bu mu yoksa?