"Artık kimseyi düşünemiyorum" diyor...

"Ne akrabalarımın dertleri, ne ülke, ne de dünya!..

Tek bir günde başka biri oldum...

Tv'de Ortadoğu haberleri başlayınca zaplıyorum; gazete okumak istemiyorum; biraz sosyal medyaya bakıyorum, başım ağrımaya başlıyor.

Tek korkum var; işimde bir sıkıntı çıkması...

Geçen kırk yıllık arkadaşım küçük bir miktar borç istedi; sıkışmış; veremem dedim, mahcup oldum."

***

Sözünü kesip "ne oluyor; anlatsana" diyorum."Karım zorlayıncaBöyle birplanımız hep vardı ama enflasyon falanerteleriz diye düşünmüştüm."Sıkıntısının benzerlerini birkaç haftadırne çok kişiden işitiyorum."Okul ücreti çok ama taksite bölünce öderiz, sorun yok, dedim; Allah'a şükür. Fakat daha başlarken, elimize bir kağıt tutuşturdular; üniforma ve spor giysileri listesi. 45 bin lira. Sonra yemek parası dediler; görünce öyle kızmışım ki, tam hatırlamıyorum, 70 mi, 80 bin mi? Tabii bunun kitabı var, servisi var; her gün çıkacak başka masrafları var.Bir haftadır, uyku düzeni bozulmuş ""nu görüyormuş rüyalarında...Abartma, diyorum; özel okul ebeveynlerine özgü çaylak anksiyeteleri bunlar...Kendi söylediğime inanıyor muyum?Biraz.Tam emin değilim.

***

ilişkin pandemi boyunca yazdıklarımbazılarımızın tepesini attırmıştı, hatırlıyorum.Gerçekler böyle tatsızdır, rahatsız eder."a dair zihnimizde oluşmuşpsikolojik bariyerler yıkılmaya mahkum...Cömertlik mi?Sizlere ömür, geçmişte kalmış bir güzel hal!

***

Buyrun, işte size hayatın tam içinden bir hakiki hikaye!

Bir de devlet okulları var.

Durmadan para yutarak hali vakti yetmeyen kesimleri öyle hırpalıyorlar ki, nedense kimse sözünü etmiyor.

Beslenme çantasını doldurmak bile mesele!

Uzun konu tabii...

Ara ara yazacağım...

***



NOT DEFTERİ

Yaşayanların hiçbiri, göğü ve yıldızlarıyla bu dünyanın ne kadar güzel olduğunun farkında değil. (MARGRIT SCHREINER /Hayal Kırıklıkları Kitabı)