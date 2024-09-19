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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2024 YKS ek tercih sonuç sorgulama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 14:05 Güncelleme: 19.09.2024 14:17
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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2024 YKS ek tercih sonuç sorgulama

ÖSYM, binlerce adayın merakla beklediği 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Üniversite hayaline adım atmayı bekleyen adaylar, sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversite hakkı kazanan adaylar, 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

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