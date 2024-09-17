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Haberler Galeri Asgari ücret 24 bin 58 TL'ye ulaşacak! OVP tahmini şekillendirdi: Ocakta...

Asgari ücret 24 bin 58 TL'ye ulaşacak! OVP tahmini şekillendirdi: Ocakta...

Yaklaşık 8 milyon işçinin beklediği asgari ücret zammında tahminler OVP ile şekillendi. Çalışma Bakanlığı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecek. OVP ile 2024 enflasyonu beklentisi %41.5 olarak açıklandı. Buna göre 2025 itibariyle yeni asgari ücretin 24 bin TL'yi aşması bekleniyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 07:36
Asgari ücret 24 bin 58 TL’ye ulaşacak! OVP tahmini şekillendirdi: Ocakta...

2025 yılında uygulanacak asgari ücret, Aralık ayında yapılacak toplantılarla belirlenecek. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren bu süreçte, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler kilit rol oynayacak. Orta Vadeli Program (OVP) verilerine göre, yeni asgari ücretin 24 bin lirayı aşması bekleniyor.

Asgari ücret 24 bin 58 TL’ye ulaşacak! OVP tahmini şekillendirdi: Ocakta...

Aralık Ayında Asgari Ücret Mesaisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanlığı'nın çağrısıyla Aralık ayında bir araya gelecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon, yeni asgari ücreti belirlemek için müzakerelere başlayacak. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bu yıl, asgari ücrete ara zam yapılmadığı için Ocak 2024'te belirlenen ücret yıl sonuna kadar geçerli olacak. Dolayısıyla, yeni ücretin enflasyonu aşan bir artışla belirlenmesi bekleniyor.

Asgari ücret 24 bin 58 TL’ye ulaşacak! OVP tahmini şekillendirdi: Ocakta...

Enflasyon Tahminleri ve Refah Payı

Orta Vadeli Program'a göre, 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 41.5 olarak öngörülüyor. Bu tahmin dikkate alındığında, yeni asgari ücretin net 24 bin 58, brüt ise 28 bin 303 lira olması bekleniyor. Enflasyon verilerine ek olarak refah payı eklenirse, artış oranı daha da yükselebilir. Refah payıyla birlikte zam oranının yüzde 50'ye çıkması durumunda, asgari ücret net 25 bin 503, brüt ise 30 bin 3 liraya ulaşabilir.

Asgari ücret 24 bin 58 TL’ye ulaşacak! OVP tahmini şekillendirdi: Ocakta...

Asgari Ücretin Tüm Çalışanlara Etkisi

Asgari ücret artışı, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, pek çok kesimi etkileyecek. Özellikle asgari ücretten fazla kazananların maaşları, işverenler tarafından yeniden değerlendirilecek. Ayrıca işsizlik maaşı, stajyer ücreti, en düşük kıdem tazminatı, annelere yapılan ödemeler, sigorta primleri ve borçlanma tutarları da artış gösterecek.