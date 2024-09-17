Asgari ücret 24 bin 58 TL’ye ulaşacak! OVP tahmini şekillendirdi: Ocakta...

Enflasyon Tahminleri ve Refah Payı

Orta Vadeli Program'a göre, 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 41.5 olarak öngörülüyor. Bu tahmin dikkate alındığında, yeni asgari ücretin net 24 bin 58, brüt ise 28 bin 303 lira olması bekleniyor. Enflasyon verilerine ek olarak refah payı eklenirse, artış oranı daha da yükselebilir. Refah payıyla birlikte zam oranının yüzde 50'ye çıkması durumunda, asgari ücret net 25 bin 503, brüt ise 30 bin 3 liraya ulaşabilir.