17 Eylül 2024, Salı
Asgari ücret 24 bin 58 TL'ye ulaşacak! OVP tahmini şekillendirdi: Ocakta...
Yaklaşık 8 milyon işçinin beklediği asgari ücret zammında tahminler OVP ile şekillendi. Çalışma Bakanlığı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecek. OVP ile 2024 enflasyonu beklentisi %41.5 olarak açıklandı. Buna göre 2025 itibariyle yeni asgari ücretin 24 bin TL'yi aşması bekleniyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...
Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 07:36