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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB-GS maçı hangi kanalda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 18:53 Güncelleme: 20.09.2024 19:29
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB-GS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe’si, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, sezona 5'te 5 yaparak güçlü bir başlangıç yaparken, Fenerbahçe ise sadece Göztepe beraberliğiyle puan kaybetti. Futbolseverler 21 Eylül Cumartesi gerçekleşecek bu dev karşılaşmanın detaylarını merak ediyor.

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