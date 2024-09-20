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Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam

Süper Lig'in 6. haftası dünya derbisine sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi bazı istatistikler dikkat çekerken, son 29 sezonda ilk golü atan takım sadece 5 kez yenildi. Derbide Jose Mourinho'nun en önemli kozu Dusan Tadic olarak ön plana çıkarken, Okan Buruk'un kozu ise son dönemde yükselen performansıyla Barış Alper Yılmaz olacak. İşte ezeli rekabette öne çıkan rakamlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:42
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti. İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 15 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu müsabakalarda atılan 34 golün 28'ini yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam

GOLLER YABANILARDAN
LBu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı gol sevinci yaşadı. İki takım arasında 2014-15'te oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 23 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 10 yabancı skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Galatasaraylı İcardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam

İLK GOLÜ ATAN KAZANIYOR
62
Derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 29 yılı kapsayan son 62 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

25
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı. 8 İki takım arasında yapılan son 62 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fener atarken, Aslan beraberliği yakaladı.

4
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. 3-1 İki takım arasında 2019-20'da Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam

JOSE MOUNRINHO'NUN EN ETKİLİ SİLAHI TADIC
F.Bahçe'de varyasyon için kullanılacak isim Dusan Tadic olarak öne çıkıyor. 1- Sağ kanatta oynayama devam edecek. Jacobs'u geriye yaslayacak. Barış de Sallai de önünde oynasa ondan koparacak. Sağ taraftan oyun kuracak. En-Nesyri'nin üzerindeki stoperi de gezdirecek. 2- Geçen sezon olduğu gibi sol kanatta oynayacak. Kaan Ayhan ile Sallai ya da Barış Alper'in bağını koparacak. Sara'nın Kaan'a yardıma gitmesine neden olacak. Szymanski'ye ortadan defansı yarması için yer açacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam

OKAN BURUK BARIŞ ALPER YILMAZ'LA VURACAK
Bu eşleşmeler arasında Barış Alper Yılmaz'ın içinde olacağı eşleşme ile ilgili pek çok varyasyon var.
1- Sol kanada geçecek. Oosterwolde'la savaşacak. Hollandalı sol beki oyundan düşürecek. Saint- Maximin'in etkinliğini azaltacak. Szymanski ya da Fred'in Oosterwolde'a desteğe gelmesi, Mertens'in yolunu açacak.
2- Sağ tarafta oynayacak. Kendisine göre fizik olarak daha güçsüz olan Mert'in üzerine gidecek. Tadic'i de geriye alacak. Tadic'in geride kaldığı yere G.Sara ortadan Jacobs ise geride girecek.