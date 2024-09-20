20 Eylül 2024, Cuma
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam
Süper Lig'in 6. haftası dünya derbisine sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi bazı istatistikler dikkat çekerken, son 29 sezonda ilk golü atan takım sadece 5 kez yenildi. Derbide Jose Mourinho'nun en önemli kozu Dusan Tadic olarak ön plana çıkarken, Okan Buruk'un kozu ise son dönemde yükselen performansıyla Barış Alper Yılmaz olacak. İşte ezeli rekabette öne çıkan rakamlar...
Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:42