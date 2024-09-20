Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken rakam

JOSE MOUNRINHO'NUN EN ETKİLİ SİLAHI TADIC

F.Bahçe'de varyasyon için kullanılacak isim Dusan Tadic olarak öne çıkıyor. 1- Sağ kanatta oynayama devam edecek. Jacobs'u geriye yaslayacak. Barış de Sallai de önünde oynasa ondan koparacak. Sağ taraftan oyun kuracak. En-Nesyri'nin üzerindeki stoperi de gezdirecek. 2- Geçen sezon olduğu gibi sol kanatta oynayacak. Kaan Ayhan ile Sallai ya da Barış Alper'in bağını koparacak. Sara'nın Kaan'a yardıma gitmesine neden olacak. Szymanski'ye ortadan defansı yarması için yer açacak.