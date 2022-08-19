Bütün savaşlar bir gün biter.Çünkü hiçbiri "maksat savaşmak olsun" diye çıkmaz.ya da (bu ihtimal hep unutulur ama)elbette Ukrayna Savaşı da bitecek...Ama nasıl?Ne zaman?Kim bitirecek?

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Ukrayna sürecinde çok başarılı bir diplomasi ağı kurduk, o kesin!Barış için atılacak adımları sürekli masada tutuyoruz.Ancak gerçek şu ki...

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, yani olup bitenleri ellerini ovuşturarak izleyen(Yeni feodal şirketler oligarşisi) var bir de...Onlar bütün dünyanın "canlı yayın"daizlemesini tercih ediyorlar.Nasılsa, global medya ellerinde...Canları istediğinde Rusya savaş alanında perişan olmuş gösteriliyor; canları istediğinde savaş üzerindengözlere sokuluyor.

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O halde soralım...Cevap için öncebakalım...Rusya, artık sadece askeri alanda değil, ideolojik alanda da Batı'ya karşı bir çatışma sahası kuruyor.Savaşın etkileri gündelik hayat ekonomisinden popüler kültüre kadar uzanıyor.Çarçabuk barış masası kurulsun ister mi hiç?

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Peki savaşın baş kışkırtıcısı ABD yakın bir zamanda gerçekten barış isteyebilir mi? Hayır!

Böyle bir geri çekiliş için ABD'nin iç kavgasının çok şiddetlenmesi gerekir.

ABD, dünya yeniden ikiye ayrılsın; otokrasi ve demokrasi arasına duvarlar çekilsin istiyor.

Bundan emin olduğunda tarafları barışa zorlayacak ve "yeni soğuk savaş" atmosferinin tadını çıkartacaktır.

Çünkü ancak o zaman "Amerikan rüyası"nı yeniden canlandırmak için çalışmalara başlanabilir.

Demek ki plan, savaşın yeni Ukrayna'lar üzerinden yayılması üzerine kurulu...

Ötesi mi?

Çok karmaşık ve sürprizlerle dolu...

Onu da haftaya konuşuruz.

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NOT DEFTERİ



Eskiden her şeyden korkardık. Vakitsiz horoz ötse... Gece sakız çiğneyen olsa... Hep korkardık. Aydınlıktan, karanlıktan korkardık. Şimdiyse hiçbir şeyden korkmaz oldum. Bu sefer de bu kadar korkusuz olmaktan korkuyorum galiba. (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin Mahpusları)